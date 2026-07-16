Salud mental: estas son las señales de alerta para prevenir el suicidio, según especialista de la UNAM

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El fallecimiento de un elemento de la Policía Municipal de León, Guanajuato, abrió nuevamente la conversación sobre la importancia de cuidar la salud mental y reconocer a tiempo las señales de alerta relacionadas con el riesgo de suicidio.

Durante una entrevista para Unotv.com, la doctora Carolina Santillán Torres Torija, supervisora académica de la Estrategia Crisis, Emergencia y Atención al Suicidio de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, explicó que muchas personas muestran señales antes de una conducta suicida y que identificarlas puede ayudar a prevenir una tragedia.

¿Cuáles son las señales de alerta?

La especialista señaló que existen conductas que pueden indicar que una persona atraviesa una crisis emocional y necesita apoyo.

Entre ellas destacan:

Comenzar a despedirse de familiares o amigos

Regalar o heredar pertenencias de manera inesperada

Mostrar mayor impulsividad

Incrementar el consumo de alcohol u otras sustancias

Expresar frases de desesperanza o sentir que es una carga para los demás

Escribir mensajes de despedida o realizar publicaciones en redes sociales con contenido preocupante

La doctora enfatizó que estas señales deben tomarse en serio y ser motivo para acercarse a la persona y ofrecer ayuda profesional.

Hay grupos con mayor riesgo

Santillán Torres explicó que algunas poblaciones están más expuestas debido al alto nivel de estrés o a situaciones potencialmente traumáticas que enfrentan en su trabajo.

Entre ellas mencionó a:

Policías

Personal del Ejército

Médicos y médicas

Jóvenes

Además, explicó que, en el caso de los hombres, con frecuencia el malestar emocional se manifiesta mediante enojo o irritabilidad, en lugar de expresar tristeza u otras emociones, lo que puede dificultar que familiares o amigos identifiquen el problema.

¿Qué hacer si detectas estas señales?

La especialista recomendó no minimizar ninguna manifestación de sufrimiento emocional y acercarse a la persona para escucharla y orientarla a recibir atención psicológica o psiquiátrica, dependiendo de la gravedad del caso.

También recordó que en México existen servicios públicos y gratuitos para atender crisis de salud mental, como la Línea de la Vida, además de programas de apoyo en la UNAM, hospitales y centros de salud.

Asimismo, destacó la estrategia internacional denominada Guardianes para la prevención del suicidio, la cual busca que cualquier persona pueda identificar señales de riesgo y acompañar a quien necesita ayuda, aun sin ser profesional de la salud mental.

Los familiares también necesitan apoyo

La doctora explicó que la atención no debe centrarse únicamente en la persona en riesgo.

Cuando ocurre un suicidio, los familiares y personas cercanas también requieren acompañamiento especializado, ya que el proceso de duelo suele ser diferente al de otras pérdidas.

En este sentido, señaló que existen servicios especializados para brindar apoyo psicológico durante esta etapa y ayudar a disminuir el impacto emocional.

Mito o realidad: ¿quien habla de suicidio no lo hace?

Uno de los mitos más comunes es pensar que una persona que anuncia sus intenciones de quitarse la vida solo busca llamar la atención.

Sin embargo, la especialista aseguró que esa idea es falsa.

Explicó que la mayoría de las personas que se suicidan manifestaron alguna señal durante las 24 horas previas, pero en muchos casos fue ignorada, minimizada o interpretada erróneamente.

Por ello, recomendó tomar en serio cualquier comentario o comportamiento que haga pensar que alguien atraviesa una crisis emocional y acompañarlo para buscar ayuda profesional.

Si tú o alguien que conoces está pasando por una crisis emocional o tiene pensamientos relacionados con hacerse daño, es importante buscar ayuda de inmediato.

En México está disponible la Línea de la Vida (800 911 2000), que ofrece atención confidencial las 24 horas del día. También puedes acudir al servicio de urgencias del hospital más cercano si existe un riesgo inmediato.

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