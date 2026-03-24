Alerta Cofepris por robo de ibuprofeno: advierte no consumir lote de Eufenil Forte

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Ibuprofeno 400mg. Foto: Getty Images|Ilustrativa

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó, en un comunicado emitido este 24 de marzo, sobre el robo del medicamento Eufenil Forte 400 mg, de denominación genérica ibuprofeno, en la autopista México-Puebla. Recalcó que su consumo representa un riesgo para la salud.

La empresa GELCAPS EXPORTADORA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. fue quien dio el aviso del robo del medicamento, indicó en su alerta Cofepris.

Subrayó que se desconocen las condiciones de manejo, transporte y almacenamiento desde el momento de su hurto, por lo que resulta peligroso su consumo.

El lote robado es el 24L00027, en su presentación en caja de cartón con 10 cápsulas, con caducidad en noviembre de 2026.

La Cofepris señaló que el producto robado no representa la totalidad del medicamento fabricado de ese lote, el cual fue importado o distribuido.

Según el portal especializado Medlineplus, las reacciones secundarias del ibuprofeno pueden ser estreñimiento, gases o distensión abdominal, mareos, nerviosismo y zumbido en los oídos.

¿Cuáles son las recomendaciones de Cofepris?

No adquirir, suministrar ni utilizar medicamentos comercializados en la vía pública o en establecimientos informales

comercializados en la vía pública o en establecimientos informales El uso de Eufenil Forte (ibuprofeno) requiere valoración y diagnóstico de un médico, quien expedirá la receta correspondiente

requiere valoración y diagnóstico de un médico, quien expedirá la receta correspondiente En caso de identificar la venta del medicamento en establecimientos informales, realizar la denuncia sanitaria

Reportar cualquier reacción adversa en VigiRam o al correo electrónico: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

o al correo electrónico: Adquirir medicamentos únicamente a través de distribuidores autorizados

únicamente a través de distribuidores autorizados Verificar la legal adquisición y comercialización de los productos, incluyendo documentación y facturas

En caso de dudas sobre la originalidad de Eufenil Forte, contactar al titular del registro sanitario para su verificación

La Cofepris indicó que mantendrá acciones de control sanitario e informará oportunamente a la población en caso de identificar nuevas evidencias, con el fin de prevenir riesgos a la salud.

¿Qué es el Eufenil Forte?

Eufenil Forte 400 mg es equivalente a ibuprofeno de 400 mg. Según la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es un analgésico y antiinflamatorio utilizado para el tratamiento de estados dolorosos acompañados de inflamación significativa.

Se receta en casos como artritis reumatoide leve y alteraciones musculoesqueléticas como osteoartritis, lumbago, bursitis, tendinitis, hombro doloroso, esguinces y torceduras.

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