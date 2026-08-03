Reportan primeras dos muertes por ciclosporiasis en EE.UU.; hay miles de enfermos por diarrea explosiva

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Las lechugas son investigadas como causa. Foto: Getty Images

Dos personas murieron debido a la infección intestinal relacionada con ciclosporiasis, conocida como “diarrea explosiva”, en Michigan, en Estados Unidos. De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS), estos serían los primeros fallecimientos atribuidos al brote.

En las últimas semanas, el país estadounidense atraviesa por un brote de ciclosporiasis que está presente en estados como Illinois, Michigan y Ohio; según autoridades sanitarias y medios locales..

¿Qué se sabe de los fallecimientos por ciclosporiasis?

Con base en un reporte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan, las dos víctimas presentaban afecciones de salud preexistentes que pudieron agravarse por la infección y la deshidratación.

Al momento, se desconoce la identidad de los fallecidos; por lo que se espera que en las siguientes horas, las autoridades pertinentes otorguen más información.

Hasta el 3 de agosto, el brote suma 11 mil 234 casos confirmados y 193 hospitalizaciones en Michigan.

El MDHHS informó que la investigación epidemiológica apunta, hasta el momento, a que la lechuga o las verduras de hoja verde podrían estar relacionadas con el brote de Cyclospora, aunque aclaró que no se pueden descartar otros alimentos.

Las autoridades enfatizaron que todavía no se ha identificado un producto, productor o proveedor específico como fuente de la contaminación, por lo que el rastreo de los casos continúa en coordinación con departamentos de salud locales y otras agencias.

¿Qué es la ciclosporiasis?

La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El contagio ocurre principalmente al consumir alimentos o agua contaminados, especialmente frutas y verduras frescas que no fueron lavadas o desinfectadas adecuadamente.

Entre los síntomas más comunes se encuentran:

Diarrea intensa o prolongada, conocida coloquialmente como “diarrea explosiva”

Dolor abdominal

Náuseas.

Fatiga

Pérdida del apetito

Pérdida de peso

En personas mayores, con enfermedades crónicas o con el sistema inmunológico debilitado, la infección puede provocar deshidratación grave y requerir hospitalización.

¿Dónde puede encontrarse el parásito?

De acuerdo con el infectólogo Alejandro Macías, entrevistado por Uno TV, el parásito puede contaminar fuentes de agua utilizadas para riego después de ser eliminado por una persona infectada. Posteriormente, puede llegar a alimentos que se consumen crudos.

Entre los productos que mencionó se encuentran lechuga, cilantro, perejil, fresas, frambuesas, cebollines y albahaca, especialmente cuando se consumen frescos y sin cocción.

¿Hay casos de Cyclospora en el país?

El pasado 21 de julio, el titular de la Secretaría de Salud (Ssa), David Kershenobich, reportó tres casos de diarrea explosiva en México, pero descartó que se trate de un brote de ciclosporiasis como el de Estados Unidos, donde se han confirmado miles de casos.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del martes 21 de julio en Palacio Nacional, Kershenobich mencionó los casos son “habituales” y que “no se salen de la epidemiología común y corriente”.

“En México ha habido tres clases de cyclospora nada más, y esos casos son habituales, no se salen de la epidemiología común y corriente. No tenemos un brote de cyclospora por lo tanto”, dijo el secretario de Salud.

El especialista también destacó que no se encontró evidencia de cyclospora en una fábrica de Guanajuato, luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA en inglés) se retractó sobre el supuesto hallazgo del parásito en algunas lechugas provenientes de México.



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