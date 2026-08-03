COVID-19 en México sigue en ascenso, ya suman mil 348 casos; CDMX a la cabeza: SSA

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COVID-19 deja 21 defunciones en México. Foto: Getty Images | Cuartoscuro

Los contagios de COVID-19 en México durante 2026 van en aumento. La Secretaría de Salud confirmó que, en lo que va del año, se han notificado mil 348 casos positivos y 21 defunciones a causa de este virus.

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sistema Único de Información), el acumulado de 2025 a la fecha es de 5 mil 609 casos.

Entidades con más casos de COVID-19 en México

Ciudad de México: 459 casos, 194 hombres y 265 mujeres

459 casos, 194 hombres y 265 mujeres Estado de México: 129 casos, 55 hombres y 74 mujeres

129 casos, 55 hombres y 74 mujeres Hidalgo: 117 casos, 46 hombres y 71 mujeres

117 casos, 46 hombres y 71 mujeres Jalisco: 68 casos, 35 hombres y 33 mujeres

68 casos, 35 hombres y 33 mujeres Nuevo León: 64 casos, 31 hombres y 33 mujeres

64 casos, 31 hombres y 33 mujeres Puebla: 61 casos, 24 hombres y 37 mujeres

61 casos, 24 hombres y 37 mujeres Zacatecas: 46 casos, 16 hombres y 30 mujeres

46 casos, 16 hombres y 30 mujeres Guanajuato: 45 casos, 15 hombres y 30 mujeres

45 casos, 15 hombres y 30 mujeres Michoacán: 39 casos, 14 hombres y 25 mujeres

39 casos, 14 hombres y 25 mujeres San Luis Potosí: 38 casos, 16 hombres y 22 mujeres

12 entidades concentran las muertes por COVID-19 en México, de acuerdo con el Informe Semanal para la Vigilancia Epidemiológica de Influenza, COVID-19 y otros virus respiratorios 2026, con corte al 29 de julio de 2026.

Hidalgo: 6 defunciones

6 defunciones Ciudad de México: 3 defunciones

3 defunciones Chihuahua: 2 defunciones

2 defunciones Guanajuato: 2 defunciones

2 defunciones Aguascalientes: 1 defunción

1 defunción Jalisco: 1 defunción

1 defunción Estado de México: 1 defunción

1 defunción Michoacán: 1 defunción

1 defunción Nuevo León: 1 defunción

1 defunción Puebla: 1 defunción

1 defunción Veracruz: 1 defunción

1 defunción Zacatecas: 1 defunción

Situación de la influenza en México durante 2026

La temporada de influenza interestacional 2026 comprende el periodo de la semana epidemiológica 21 a la 39 de 2026. En el acumulado de la temporada, hasta la semana 29 de 2026, se han confirmado 317 casos positivos de influenza por laboratorio.

El 48.9 % corresponde a influenza A (H3N2), el 43.8 % a influenza B, el 4.7 % a influenza A y el 2.5 % a influenza A (H1N1).

En la temporada de influenza interestacional 2026, las principales entidades de residencia con mayor número de casos confirmados son:

Yucatán: 87 casos

87 casos Quintana Roo: 44 casos

44 casos Ciudad de México: 23 casos

23 casos Tabasco: 23 casos

23 casos Sinaloa: 16 casos

16 casos Hidalgo: 12 casos

12 casos Veracruz: 12 casos

12 casos San Luis Potosí: 11 casos

11 casos Jalisco: 10 casos

10 casos Oaxaca: 9 casos

9 casos Zacatecas: 9 casos

El reporte indica que los grupos de edad más afectados son las personas mayores de 95 años, seguidas por quienes tienen entre 90 y 94 años, de 1 a 4 años, de 80 a 84 años y de 70 a 74 años.

En lo que va de la temporada se reporta un total de 16 mil 307 casos sospechosos de enfermedad tipo influenza e infección respiratoria aguda grave (ETI/IRAG) en las Unidades de Salud Monitoras de Enfermedad Respiratoria Viral (USMER), de los cuales se han registrado cuatro defunciones por influenza.

Las muertes por este virus se han registrado en Campeche, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz.

Comparado con 2025, tanto el COVID-19 como la influenza registran una menor cantidad de casos.

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