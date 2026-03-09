Gusano barrenador mantiene cerrada la frontera para el ganado; México busca mitigar impacto económico

GENERANDO AUDIO...

Gusano barrenador mantiene la frontera cerrada. Foto: Getty Images

A pesar de los esfuerzos realizados por México para contener la plaga de moscas infectadas con gusano barrenador, la frontera con Estados Unidos para el comercio de ganado continúa cerrada y aún no hay una fecha definida para su reapertura.

El Gobierno mexicano ha implementado diversas medidas para controlar la propagación de esta plaga, incluso con apoyo y recursos del vecino del norte. Sin embargo, estas acciones no han sido suficientes para convencer a las autoridades estadounidenses de permitir nuevamente el intercambio comercial de ganado.

Durante su conferencia matutina de este lunes 9 de marzo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que el Gobierno federal continúa trabajando en estrategias para reducir la presencia del insecto y atender las consecuencias económicas que genera la restricción comercial.

Sheinbaum detalló que, entre las acciones que se realizan, está la liberación de moscas estériles y la instalación de trampas para disminuir la población del insecto responsable de la enfermedad.

“No solamente la liberación de moscas permiten que ya no haya fertilidad y entonces se elimine la larva, sino trampas que no son muy complejas que permiten que caigan ahí las moscas y con esto, pues, disminuir el número de este insecto que tiene la afectación del gusano barrenador, entonces se sigue atendiendo y seguimos trabajando”, señaló.

La mandataria también indicó que el Gobierno trabaja de manera coordinada con varios estados del norte del país para fortalecer la producción de carne con estándares que permitan su exportación.

“Trabajamos con el estado de Sonora, con Durango y con Coahuila para el desarrollo de centros de producción integral de carne que pueda ser exportada, ahora estamos hablando también con el Gobierno de Tamaulipas que está interesado”, explicó.

Reapertura depende de Estados Unidos

Sobre la posibilidad de que la frontera vuelva a abrirse al comercio de ganado, Sheinbaum reconoció que la decisión final depende del Gobierno estadounidense, aunque aseguró que México mantiene las acciones para controlar el gusano barrenador.

“Vamos a ver la reapertura, seguimos trabajando con el Gobierno de Estados Unidos, depende de ellos, no depende de nosotros. Nosotros seguimos trabajando para el control del gusano barrenador”, afirmó.

El cierre de la frontera para este tipo de comercio representa un impacto económico importante para productores ganaderos del norte del país, quienes dependen del mercado estadounidense para la exportación de ganado y productos cárnicos.

