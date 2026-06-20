Los mexicanos y su particular forma de celebrar, aquí te decimos por qué

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La euforia por los triunfos de la Selección Mexicana volvió a llenar calles, plazas y puntos emblemáticos de la Ciudad de México y Guadalajara. Miles de aficionados salieron a festejar tras la victoria del combinado nacional, una reacción que para muchos va más allá del resultado deportivo y refleja un sentimiento de identidad colectiva.

Ante las imágenes de celebraciones masivas, Uno TV consultó a Tania Martínez, directora de Psicología de la Universidad Panamericana, quien explicó desde la psicología social qué hay detrás de estas expresiones de entusiasmo que se repiten cada vez que el equipo mexicano consigue un resultado importante.

De acuerdo con Tania Martínez, las personas buscan grupos que les den identidad, orgullo y sentido de pertenencia. Por ello, cuando la Selección Mexicana gana, muchas personas sienten que el triunfo también les pertenece.

“La gente busca grupos que les proporcionen identidad, orgullo y sentido de pertenencia”, explicó la especialista. Además, señaló que el deporte puede convertirse en uno de los pocos símbolos nacionales compartidos en una sociedad donde existe desconfianza hacia distintas instituciones.

La psicóloga añadió que estas celebraciones también funcionan como una válvula de escape emocional frente a situaciones cotidianas como la incertidumbre, el estrés laboral o los conflictos personales.

“Esta celebración funciona como una pausa emocional. No elimina los problemas, pero permite experimentar esperanza, orgullo y optimismo”, destacó.

Redes sociales impulsan el sentido de pertenencia

Otro factor clave, según Tania Martínez, es el papel que juegan las redes sociales. La especialista explicó que estos espacios permiten compartir experiencias en tiempo real y fortalecen el deseo de participar en eventos colectivos.

“Hoy en día es donde la gente comparte, se graba y sube contenido inmediatamente”, señaló. También mencionó que muchas personas buscan formar parte del momento para no quedarse fuera de una experiencia que consideran relevante.

Celebrar sí, pero sin afectar a otros

La especialista también advirtió sobre la importancia de mantener un equilibrio entre la emoción colectiva y el respeto hacia los demás.

“Tenemos que encontrar esas emociones intensas que no nos lleven a dañar ni perder el respeto al otro”, afirmó.

Para Tania Martínez, estas manifestaciones son una expresión de identidad nacional, ya que reúnen símbolos compartidos como la bandera, el himno y la propia selección, elementos que fortalecen la cohesión social entre los aficionados.

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