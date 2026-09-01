México reporta una nueva muerte en humanos por gusano barrenador; ya van 4 decesos en 2026

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No se detienen las muertes por gusano barrenador en México. Foto: Shutterstock – IA

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) reportó una nueva muerte en humanos por el gusano barrenador del ganado (GBG). El más reciente fallecimiento ocurrió en la semana del 16 al 22 de agosto en Veracruz, con lo que México ya contabiliza cuatro decesos por este parásito en el transcurso de 2026.

Cabe destacar que la República Mexicana ha presentado 516 casos acumulados en lo que va del año; de la semana epidemiológica (SE) 32 a la 33 se confirmaron 31 nuevos casos, según el más reciente Boletín Epidemiológico de la Dirección General de Epidemiología.

México acumula 633 casos totales de miasis humana por gusano barrenador, de acuerdo con los registros acumulados entre 2025 y 2026.

¡Una muerte más por gusano barrenador en México!

A través de su Sistema Único de Información, el SINAVE confirmó cuatro muertes humanas producto de miasis por gusano barrenador en México, siendo la más reciente la registrada en la SE 33 de 2026.

La más reciente muerte registrada por la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax ocurrió en Veracruz, en donde no se habían reportado fallecimientos al respecto durante el transcurso del año.

Hasta el momento, solo cuatro estados de la República Mexicana han confirmado defunciones por el gusano barrenador:

Oaxaca | 1

Querétaro | 1

Veracruz | 1

Yucatán | 1

Fuente: SINAVE

Con corte al 1 de septiembre de 2026, la Secretaría de Salud de Veracruz no ha ofrecido mayores detalles con respecto a su primera muerte por el parásito en el transcurso del año.

Veracruz, el estado con más casos humanos de gusano barrenador en México

México confirmó la presencia de 516 casos de gusano barrenador en humanos, con corte al 22 de agosto, según la SINAVE. El 21.1% del total se detectó en Veracruz.

La entidad veracruzana presentó 109 casos totales de miasis por este parásito, siendo el estado más afectado del país por dicha enfermedad:

Aguascalientes | 1 Campeche | 9 Chiapas | 70 Ciudad de México | 7 Coahuila de Zaragoza | 3 Colima | 3 Guanajuato | 7 Guerrero | 35 Hidalgo | 21 Jalisco | 4 Estado de México | 9 Michoacán | 3 Morelos | 5 Nayarit | 3 Nuevo León | 4 Oaxaca | 54 Puebla | 58 Querétaro | 5 Quintana Roo | 19 San Luis Potosí | 30 Sinaloa | 1 Tabasco | 11 Tamaulipas | 4 Tlaxcala | 1 Veracruz | 109 Yucatán | 35 Zacatecas | 5

Fuente: SINAVE

Por otro lado, 17 estados reportaron nuevos casos de la enfermedad en la semana del 16 al 22 de agosto:

Aguascalientes | 1 (Su primer caso en el año) Chiapas | 3 Ciudad de México | 1 Coahuila | 1 Guerrero | 2 Hidalgo | 2 Estado de México | 1 Morelos | 2 Nuevo León | 1 Oaxaca | 1 Puebla | 4 Querétaro | 1 Quintana Roo | 2 San Luis Potosí | 2 Sinaloa | 1 Veracruz | 3 Yucatán | 2

Fuente: SINAVE

En este sentido, los cinco estados con mayor número de casos acumulados de miasis por gusano barrenador son: Veracruz (109), Chiapas (70), Puebla (58), Oaxaca (54) y Yucatán y Guerrero (ambos con 35); todos ellos, en el sur y sureste del país.

Los tres estados que más casos reportaron en la semana del 16 al 22 de agosto son: Puebla (4), Chiapas (3) y Veracruz (3).

En contraparte, cinco estados no han presentado casos de miasis por este parásito: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Sonora; todos ellos, en el norte de México.

¿Cuáles son los síntomas de una infestación por gusano barrenador?

Si bien es poco común que la miasis afecte a humanos, pueden infestar heridas en personas con poca sensibilidad, como algunos pacientes diabéticos que no detectan el dolor de la lesión.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), los síntomas pueden incluir:

Sentir o ver gusanos moverse en una herida o llaga en la piel, o en los oídos, la nariz, los ojos o la boca

Heridas o llagas dolorosas en la piel que empeoran en pocos días

Un olor fétido proveniente del lugar de la infestación

Sangrado por llagas abiertas

También pueden producirse infecciones bacterianas en las heridas donde haya larvas, lo que provoca fiebre o escalofríos.

La infestación puede complicarse si las larvas se alojan en cavidades como fosas nasales o genitales de los animales. Sin tratamiento oportuno, la muerte puede ocurrir en menos de dos semanas.

¿Qué hacer si se sospecha sobre una infestación por gusano barrenador?

Eduardo García Castrejón, infectólogo, detalló en entrevista para Unotv.com, que lo primero es verificar que la herida o las lesiones no tengan mal olor, no estén inflamadas ni muy rojas, y no presenten secreción, lo que coincide con lo señalado por los CDC.

El experto subrayó que es importante lavar y cubrir la herida, así como acudir a con un especialista médico.

García Castrejón, recalcó que es de suma importancia cuidar úlceras, llagas, boca y mucosas, y evitar que estas áreas permanezcan expuestas, especialmente en lugares donde puede haber presencia de esta mosca.

“Son cuadros asociados a lesiones abiertas en la piel”, dijo.

Las principales recomendaciones son:

Mantener una buena higiene

No exponer heridas abiertas

Cubrir y limpiar cualquier lesión

Evitar zonas con presencia de la mosca si se tienen heridas

¿Qué es la miasis y cómo ocurre?

La miasis ocurre cuando la mosca deposita sus huevos en heridas abiertas, mucosas como nariz, boca o genitales, o cavidades naturales del cuerpo.

Entre 12 y 24 horas después nacen las larvas, que permanecen en la herida entre 5 y 8 días.

Durante ese tiempo, las larvas se alimentan de tejido vivo, lo que puede agravar rápidamente las lesiones.

El ciclo completo de vida dura alrededor de 21 días, lo que favorece su rápida reproducción en climas cálidos y húmedos.

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