Gusano barrenador en México: aumentan a 633 casos de miasis en humanos

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El gusano barrenador sigue ganando terreno en México. Foto: Reuters

Los casos en humanos de miasis por Cochliomyia hominivorax, mosca del gusano barrenador, aumentaron en México, sumando 633 en total entre 2025 y 2026, según informa la Secretaría de Salud federal (SSA).

A través del Boletín Epidemiológico Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Sistema Único de Información, la dependencia informó del aumento registrado desde el boletín número 32, que consideraba un total de 602 casos.

¿Cómo van los casos de gusano barrenador en México?

Aguascalientes

2025: 0 casos y 0 defunciones

2026: 1 caso y 0 defunciones

Total: 1 caso y 0 defunciones

Campeche

2025: 4 casos y 0 defunciones

2026: 9 casos y 0 defunciones

Total: 13 casos y 0 defunciones

Chiapas

2025: 90 casos y 0 defunciones

2026: 70 casos y 0 defunciones

Total: 160 casos y 0 defunciones

Ciudad de México

2025: 0 casos y 0 defunciones

2026: 7 casos y 0 defunciones

Total: 7 casos y 0 defunciones

Coahuila

2025: 0 casos y 0 defunciones

2026: 3 casos y 0 defunciones

Total: 3 casos y 0 defunciones

Colima

2025: 0 casos y 0 defunciones

2026: 3 casos y 0 defunciones

Total: 3 casos y 0 defunciones

Guanajuato

2025: 0 casos y 0 defunciones

2026: 7 casos y 0 defunciones

Total: 7 casos y 0 defunciones

Guerrero

2025: 0 casos y 0 defunciones

2026: 35 casos y 0 defunciones

Total: 35 casos y 0 defunciones

Hidalgo

2025: 0 casos y 0 defunciones

2026: 21 casos y 0 defunciones

Total: 21 casos y 0 defunciones

Jalisco

2025: 0 casos y 0 defunciones

2026: 4 casos y 0 defunciones

Total: 4 casos y 0 defunciones

Estado de México

2025: 0 casos y 0 defunciones

2026: 9 casos y 0 defunciones

Total: 9 casos y 0 defunciones

Michoacán

2025: 0 casos y 0 defunciones

2026: 3 casos y 0 defunciones

Total: 3 casos y 0 defunciones

Morelos

2025: 0 casos y 0 defunciones

2026: 5 casos y 0 defunciones

Total: 5 casos y 0 defunciones

Nayarit

2025: 0 casos y 0 defunciones

2026: 3 casos y 0 defunciones

Total: 3 casos y 0 defunciones

Nuevo León

2025: 0 casos y 0 defunciones

2026: 4 casos y 0 defunciones

Total: 4 casos y 0 defunciones

Oaxaca

2025: 4 casos y 0 defunciones

2026: 54 casos y 1 defunción

Total: 58 casos y 1 defunción

Puebla

2025: 0 casos y 0 defunciones

2026: 58 casos y 0 defunciones

Total: 58 casos y 0 defunciones

Querétaro

2025: 0 casos y 0 defunciones

2026: 5 casos y 1 defunción

Total: 5 casos y 1 defunción

Quintana Roo

2025: 6 casos y 0 defunciones

2026: 19 casos y 0 defunciones

Total: 25 casos y 0 defunciones

San Luis Potosí

2025: 0 casos y 0 defunciones

2026: 30 casos y 0 defunciones

Total: 30 casos y 0 defunciones

Sinaloa

2025: 0 casos y 0 defunciones

2026: 1 caso y 0 defunciones

Total: 1 caso y 0 defunciones

Tabasco

2025: 2 casos y 0 defunciones

2026: 11 casos y 0 defunciones

Total: 13 casos y 0 defunciones

Tamaulipas

2025: 0 casos y 0 defunciones

2026: 4 casos y 0 defunciones

Total: 4 casos y 0 defunciones

Tlaxcala

2025: 0 casos y 0 defunciones

2026: 1 caso y 0 defunciones

Total: 1 caso y 0 defunciones

Veracruz

2025: 1 caso y 0 defunciones

2026: 109 casos y 1 defunción

Total: 110 casos y 1 defunción

Yucatán

2025: 10 casos y 0 defunciones

2026: 35 casos y 1 defunción

Total: 45 casos y 1 defunción

Zacatecas

2025: 0 casos y 0 defunciones

2026: 5 casos y 0 defunciones

Total: 5 casos y 0 defunciones

En contraste, notamos que hubo un total de 117 casos en 2025 y 0 defunciones, a diferencia de 2026, donde se han registrado, hasta el momento, 516 casos y cuatro defunciones.

Mientras que las entidades que más casos reportan de gusano barrenador son Veracruz, Chiapas, Puebla, Oaxaca, Guerrero y Yucatán.

Por otro lado, Oaxaca, Querétaro, Veracruz y Yucatán reportan un fallecimiento por estado, en lo que va del año.

Y las entidades con una defunción cada una son: Oaxaca, Querétaro, Veracruz y Yucatán.

¿Cuáles son los síntomas de una infestación por gusano barrenador?

Si bien es poco común que la miasis afecte a humanos, pueden infestar heridas en personas con poca sensibilidad, como algunos pacientes diabéticos que no detectan el dolor de la lesión.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), los síntomas pueden incluir:

Sentir o ver gusanos moverse en una herida o llaga en la piel, o en los oídos, la nariz, los ojos o la boca

Heridas o llagas dolorosas en la piel que empeoran en pocos días

Un olor fétido proveniente del lugar de la infestación

Sangrado por llagas abiertas

También pueden producirse infecciones bacterianas en las heridas donde haya larvas, lo que provoca fiebre o escalofríos.

La infestación puede complicarse si las larvas se alojan en cavidades como fosas nasales o genitales de los animales. Sin tratamiento oportuno, la muerte puede ocurrir en menos de dos semanas.

¿Qué hacer si se sospecha sobre una infestación por gusano barrenador?

Eduardo García Castrejón, infectólogo, detalló en entrevista para Unotv.com, que lo primero es verificar que la herida o las lesiones no tengan mal olor, no estén inflamadas ni muy rojas, y no presenten secreción, lo que coincide con lo señalado por los CDC.

El experto subrayó que es importante lavar y cubrir la herida, así como acudir a con un especialista médico.

García Castrejón, recalcó que es de suma importancia cuidar úlceras, llagas, boca y mucosas, y evitar que estas áreas permanezcan expuestas, especialmente en lugares donde puede haber presencia de esta mosca.

“Son cuadros asociados a lesiones abiertas en la piel”, dijo.

Las principales recomendaciones son:

Mantener una buena higiene

No exponer heridas abiertas

Cubrir y limpiar cualquier lesión

Evitar zonas con presencia de la mosca si se tienen heridas

¿Qué es la miasis y cómo ocurre?

La miasis ocurre cuando la mosca deposita sus huevos en heridas abiertas, mucosas como nariz, boca o genitales, o cavidades naturales del cuerpo.

Entre 12 y 24 horas después nacen las larvas, que permanecen en la herida entre 5 y 8 días.

Durante ese tiempo, las larvas se alimentan de tejido vivo, lo que puede agravar rápidamente las lesiones.

El ciclo completo de vida dura alrededor de 21 días, lo que favorece su rápida reproducción en climas cálidos y húmedos.

¿Cómo es la mosca del gusano barrenador?

La Cochliomyia hominivorax fue descrita por primera vez en 1858 por el médico francés Charles Coquerel.

La mosca del gusano barrenador mide entre 8 y 10 milímetros (mm), con cuerpo azul acerado, reflejos verdosos y ojos rojizos.

Tiene tres bandas negras en el tórax y un abdomen redondeado y velludo.

A diferencia de otras especies del mismo género, esta no se alimenta de tejido muerto, sino que necesita carne viva para sobrevivir, explicó la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.

Las hembras pueden poner hasta 3 mil huevos en bordes secos de heridas o zonas con sangre coagulada.

¿Cómo es el gusano barrenador?

Es blanquecino y alargado, y su forma de tornillo da origen a su nombre en inglés: screwworm.

Las larvas nacen en menos de 24 horas y comienzan a devorar el tejido del hospedador usando ganchos bucales.

Las larvas atraviesan tres etapas y en la última, pueden medir más de un centímetro y fijarse profundamente en la herida.

Después de alimentarse, caen al suelo para pupar y convertirse en mosca adulta.

Las pupas se entierran ligeramente en el suelo, y tras completar su metamorfosis emergen como insectos capaces de volar varios kilómetros en busca de nuevas víctimas.

Esta característica ha facilitado su propagación en distintos países de América y otras regiones.

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