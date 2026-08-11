OMS responde a la orden de Trump de reducir el número de vacunas infantiles: cuáles se recomiendan

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La evidencia científica respalda. Foto: Getty Images

La Organización Mundial de la Salud (OMS) defendió la base científica de los calendarios de vacunación infantil, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva para reducir el número de vacunas recomendadas de manera rutinaria para los niños en ese país.

El mandatario estadounidense busca reducir de 18 a 11 las enfermedades incluidas en las recomendaciones universales de vacunación infantil en el país.

OMS explica por qué las vacunas se aplican a determinadas edades

Foto: Reuters

Durante una conferencia de prensa en Ginebra, el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic, defendió el proceso utilizado para establecer cuándo debe administrarse cada vacuna.

“Las publicaciones de la OMS se basan en la ciencia”, afirmó Jasarevic, quien añadió que el organismo espera que los países utilicen “la mejor evidencia científica” disponible.

De acuerdo con la OMS, el momento de cada dosis se determina después de analizar cuándo una persona es más vulnerable a una enfermedad y cómo se desarrolla su sistema inmunitario.

El organismo también explicó que cada país puede adaptar algunos elementos de su calendario, debido a que las poblaciones enfrentan diferentes riesgos de enfermedad y cuentan con sistemas de salud distintos. Por ello, que un país tenga un calendario diferente no significa necesariamente que requiera menos vacunas.

¿Qué cambia con la orden de Trump?

La orden ejecutiva firmada por Trump busca modificar las recomendaciones federales de vacunación infantil en Estados Unidos y plantea que algunas vacunas dejen de recomendarse de manera universal para todos los niños.

La medida también recomienda separar las vacunas contra el sarampión, la rubéola y las paperas, en lugar de administrarlas en una sola inyección. La propuesta ha generado críticas entre especialistas, quienes advierten que no se han presentado nuevas pruebas científicas que demuestren un beneficio de separar estas vacunas.

Asimismo, se sugiere que la vacuna contra la hepatitis B se aplique hasta la adolescencia y que otras inmunizaciones como rotavirus, influenza, enfermedad meningocócica y COVID-19, también sufran cambios, según la prensa local.

La polémica ocurre además mientras Estados Unidos enfrenta un brote de sarampión, una enfermedad que puede prevenirse mediante la vacunación.

¿Cuáles son las vacunas que recomienda la OMS?

A través de una publicación fijada en Instagram, la OMS recordó que existen vacunas que forman parte de su Programa Esencial de Inmunización, entre ellas las dirigidas contra:

Hepatitis B

Influenzae

Poliomielitis

Sarampión

Rubéola

Enfermedad neumocócica

Rotavirus

Virus del papiloma humano (VPH)

La organización aclara que los calendarios nacionales pueden presentar diferencias en las edades y dosis de aplicación, pues deben responder a las condiciones epidemiológicas y necesidades sanitarias de cada país.

Finalmente, la OMS sostuvo que el calendario de vacunación se construye a partir de evidencia científica y del momento en que cada vacuna puede ofrecer la mayor protección, un proceso que, según el organismo, acumula más de seis décadas de investigación.

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