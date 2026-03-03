Orina espumosa: lo que debes saber de tu salud y qué alimentos pueden ayudar a los riñones

GENERANDO AUDIO...

La espuma en la orina puede ser normal. Foto: Getty Images

La espuma en la orina es una señal que puede generar preocupación, pero no siempre significa un problema grave de salud. De acuerdo con Gleneagles Hospitals, la orina espumosa se refiere a una capa visible de burbujas cuando la orina cae en el inodoro.

En muchos casos, la espuma es común cuando se orina con fuerza o hay suficiente agua en el sanitario. Sin embargo, si la espuma es persistente y aparece sin motivo aparente, puede estar relacionada con un exceso de proteínas en la orina, un posible signo de insuficiencia renal. Ante esta situación, se recomienda acudir a un médico para realizar un análisis.

¿Qué causas pueden provocar espuma en la orina?

Motivos benignos

Entre las causas frecuentes y no graves se encuentran:

Chorro rápido de orina , que genera burbujas al contacto con el agua

, que genera burbujas al contacto con el agua Deshidratación u orina concentrada , que hace más visibles las burbujas

, que hace más visibles las burbujas Residuos químicos en el inodoro, que pueden reaccionar con la orina

Causas que requieren atención médica

Algunas condiciones que pueden estar asociadas con orina espumosa persistente son:

Proteínas en la orina (proteinuria) por daño o sobrecarga renal

por daño o sobrecarga renal Enfermedad renal

Diabetes o presión arterial alta , que afectan los filtros renales

o , que afectan los filtros renales Infección del tracto urinario u obstrucciones

u obstrucciones Causas menos frecuentes como trastornos metabólicos, ejercicio intenso o eyaculación retrógrada en hombres

¿Cómo se forma la espuma en la orina?

El artículo “Orina espumosa: ¿es un signo de enfermedad renal?” explica que la espuma se forma cuando se atrapan bolsas de gas en un líquido con ayuda de un surfactante.

Las proteínas tienen propiedades que pueden actuar como surfactantes, lo que facilita la formación de burbujas. Por ello, cuando hay exceso de proteínas en la orina, puede aparecer espuma visible.

¿Qué síntomas deben alertar cuando se ve espuma en la orina y cuándo acudir al médico?

Según la división de seguros de salud del University of Pittsburgh Medical Center (UPMC), se debe vigilar si la orina espumosa se acompaña de:

Sangre en la orina

Fatiga

Inflamación en pies, tobillos, rostro o alrededor de los ojos

Dolor al orinar

Náuseas o vómitos

Aumento de peso inexplicable

Los especialistas recomiendan consultar al médico si la espuma es frecuente y se presentan otros síntomas.

¿Qué es la proteinuria?

La proteinuria es la presencia excesiva de proteínas en la orina. De acuerdo con la UPMC, los riñones sanos filtran desechos y conservan proteínas esenciales como la albúmina en la sangre.

Cuando los riñones se dañan, permiten que estas proteínas se filtren hacia la orina. Esto puede ser un signo de daño renal.

La orina espumosa es un síntoma común de proteinuria. La revista Clinical Journal of the American Society of Nephrology señala que aproximadamente un tercio de los pacientes con orina espumosa presentan proteinuria anormal.

¿Qué alimentos se recomiendan para la ayuda a los riñones?

Uro Diagnostic Clinic señala lo beneficios de los diuréticos, aunque se utilizan principalmente para tratar los edemas, también se usan para controlar otras afecciones médicas causadas por, o que causan, una retención anormal de líquidos en el cuerpo.

Por lo tanto, los diuréticos son eficaces para tratar el edema causado por disfunción renal, que puede incluir síndrome nefrótico, glomerulonefritis aguda e insuficiencia renal crónica.

Asimismo, los diuréticos también pueden utilizarse para tratar los cálculos renales o algunos tipos de glaucoma.

¿Qué alimentos que son diuréticos naturales que ayudan a los riñones?

Sandía

La sandía tiene un alto contenido de agua y aporta flavonoides antioxidantes como luteína, licopeno, betacaroteno, zeaxantina y criptoxantina. Se considera un diurético natural con propiedades depurativas, alcalinizantes y mineralizantes. Además, favorece la eliminación intestinal y la expulsión de desechos.

Pepino

El pepino contiene una elevada proporción de agua, lo que contribuye a su efecto diurético. También aporta silicio y azufre, compuestos que favorecen la eliminación de ácido úrico a través de los riñones. Asimismo, contiene ácido cafeico y ácido ascórbico, relacionados con su capacidad para reducir la hinchazón y facilitar la eliminación de líquidos.

Jugo de arándano

El jugo de arándano es utilizado por sus propiedades antibacterianas y diuréticas, especialmente en casos de infecciones del tracto urinario (ITU).

Un estudio publicado en BMC Complementary Medicine and Therapies señala que su consumo puede reducir las ITU en 54% en comparación con no recibir tratamiento. También se reportó una disminución del uso de antibióticos en 49% frente al placebo. Además, favorece el flujo urinario y la salud del tracto urinario.

Espárragos

Los espárragos son bajos en calorías y contienen vitaminas y minerales como ácido fólico, vitaminas A, B y C. Aportan glutatión, un compuesto con propiedades antioxidantes. La asparagina, un aminoácido presente en este alimento, actúa como diurético y se asocia con la reducción de hinchazón y retención de líquidos.

Uvas

Las uvas son ricas en agua y potasio, lo que favorece el aumento del flujo urinario y la eliminación de toxinas. La fibra presente en su piel y semillas contribuye a su efecto depurativo. Además, se asocian con la estimulación de la función hepática y la secreción biliar.

Apio

El apio, especialmente su semilla, puede estimular la producción de orina y favorecer la excreción de ácido úrico. Se menciona su uso en trastornos de la vejiga, cistitis y otros problemas renales, debido a sus propiedades diuréticas.

Berenjena

La berenjena se asocia con la mejora de la circulación y con propiedades diuréticas que pueden contribuir a la reducción de la retención de líquidos. El consumo de agua de berenjena se menciona como apoyo para disminuir la hinchazón relacionada con acumulación de líquidos.

