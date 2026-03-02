Prevén aumento en consumo de alcohol en México durante el Mundial 2026; llaman a moderación

GENERANDO AUDIO...

El Mundial 2026 no solo traerá pasión deportiva y celebraciones entre aficionados; también provocará un aumento en el consumo de bebidas alcohólicas en México, una tendencia que se repite en cada edición del torneo.

De acuerdo con especialistas y representantes del sector anticipan un crecimiento en la ingesta de alcohol durante el evento, impulsado por el ambiente festivo que rodea al futbol.

El alcohol, presente en cada Mundial

El consumo de bebidas alcohólicas suele incrementarse durante las Copas del Mundo, acompañando tanto victorias como derrotas.

Según Luis Alonso Robledo, vocero de la Asociación Sobre Alcohol, este comportamiento se ha observado de forma constante en torneos anteriores.

“Se han venido registrando desde el mundial de 2010, 2014, 2018, incluso del 2022 en Qatar”, detalló.

Los incrementos han variado dependiendo de la edición. Mientras en Rusia 2018 el aumento fue cercano al 2.5%, en Qatar 2022 alcanzó hasta el 10%.

Más copas por persona durante eventos mundialistas

La Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos ya proyecta cómo cambiarán los hábitos de consumo durante el Mundial 2026.

Ismael Rivera Cruces, presidente de dicha asociación, señala que, en condiciones normales, el consumo promedio en centros nocturnos ronda entre 4.5 bebidas por persona, pero durante eventos futbolísticos importantes la cifra puede duplicarse.

“Estamos hablando de 4.5 copas por persona a cinco copas por persona… pueden llegar a consumir alrededor de ocho, diez, doce copas en un tipo de evento de ese tipo”, mencionó.

La cerveza domina el mercado mexicano

En México, la bebida alcohólica más consumida continúa siendo la cerveza. Hasta 2024, el mercado registró un volumen superior a los 10 mil millones de litros, y la cerveza representa aproximadamente el 80% del consumo total de alcohol en el país.

El tequila ocupa el segundo lugar y también muestra un crecimiento previo al Mundial.

“Traíamos un consumo aparente nacional de entre 70 y 80 millones de litros de tequila… este 2025 cerró con 99 millones de litros que se consumieron en nuestro país”, informó Martín Muñoz Sánchez, comisionado técnico del Consejo Regulador del Tequila.

Este aumento refleja cómo el ambiente mundialista comienza a influir en el consumo, incluso antes del inicio del torneo.

Aficionados internacionales impulsarán la demanda

Por otro lado, la participación de países con fuerte cultura de consumo también influirá en la tendencia al alza.

“Entra Italia, entra Polonia, entra Alemania… todos ellos van a estar en este mundial”, recordó Luis Alonso Robledo, vocero de la Asociación Sobre Alcohol.

Por ello, los expertos consideran que el incremento en la ingesta de bebidas alcohólicas durante el año mundialista es prácticamente un hecho.

Incremento de consumo de alcohol traería riesgos para la salud y la seguridad

Aunque el Mundial genera un ambiente festivo, especialistas advierten sobre las consecuencias del consumo excesivo.

El alcohol se relaciona con múltiples problemas de salud y seguridad pública.

“Se relaciona con seis de las diez principales causas de muerte en nuestro país, con siete tipos de cáncer”, agregó Alonso Robledo.

También mantiene vínculos con hechos de violencia y accidentes viales.

“Se relaciona con el 20% de los siniestros automovilísticos mortales y nos cuesta en términos directos e indirectos 550 mil millones de pesos al año atender todas esas problemáticas”. Luis Alonso Robledo, vocero de la Asociación Sobre Alcohol

Ante el aumento previsto en el consumo, el mensaje principal del reportaje fue claro: celebrar el futbol sin excesos.

El Mundial 2026 promete una gran fiesta para los aficionados, pero especialistas insisten en que la moderación será clave para evitar riesgos durante las celebraciones.

