¿Qué es la enfermedad de Hashimoto? Padecimiento que tiene Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo, reconocida actriz mexicana, reveló recientemente que fue diagnosticada con la enfermedad de Hashimoto. Tras conocer su padecimiento, la villana de las telenovelas aseguró que tuvo que realizar cambios importantes en su estilo de vida y “despedirse de varias cosas” en su rutina diaria. Ante esto, diversos usuarios en redes sociales han mostrado interés en conocer qué es esta enfermedad y cómo puede afectar la salud.

¿Qué es la enfermedad de Hashimoto?

La enfermedad de Hashimoto también llamada tiroiditis de Hashimoto, es un trastorno autoinmunitario en el que el propio sistema inmunológico ataca a la glándula tiroides, provocando una disminución progresiva en la producción de hormonas tiroideas de acuerdo con el Centro Médico ABC.

Esta enfermedad hace que el sistema inmunitario produzca anticuerpos que atacan las células tiroideas, lo que con el tiempo da lugar a una inflamación crónica y a una disminución en la producción de hormonas, tiroideas causando una condición genética conocida como hipotiroidismo).

La tiroides es una pequeña glándula con forma de mariposa ubicada en la parte frontal del cuello que regula funciones vitales como el metabolismo, la energía y el ritmo cardíaco.

Según el Centro Médico ABC este proceso suele avanzar de forma lenta, por lo que muchas personas pueden no presentar síntomas al inicio, pero con el tiempo muestran signos más notorios de la enfermedad.

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad de Hashimoto?

Aunque cada caso puede variar, los síntomas más comunes asociados a la enfermedad de Hashimoto de acuerdo con el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales, son:

Fatiga y somnolencia

Aumento de peso sin causa aparente

Intolerancia al frío

Estreñimiento

Piel seca y cabello frágil

Debilidad muscular

Depresión

Periodos menstruales irregulares

Bocio (aumento de la tiroides)

Estos signos suelen estar vinculados al hipotiroidismo, aunque en raras ocasiones al inicio del padecimiento puede presentarse una fase transitoria de hipertiroidismo.

¿Quién tiene mayor riesgo de padecer la enfermedad de Hashimoto?

La enfermedad de Hashimoto es entre 4 y 8 veces más común entre las mujeres de 30 a 50 años, según el Instituto estadounidense. Uno de los factores de riesgo para este grupo, son los antecedentes familiares de trastornos tiroideos o padecer otras enfermedades autoinmunitarias, como diabetes tipo 1, lupus o artritis reumatoide.

¿La enfermedad de Hashimoto tiene cura?

Hasta el momento, la enfermedad de Hashimoto no tiene cura; sin embargo, puede mantenerse bajo control con tratamiento médico adecuado y seguimiento constante. El manejo principal consiste en la administración de hormonas tiroideas para compensar la baja producción de la glándula tiroides y mejorar los síntomas de acuerdo con el Centro Médico ABC.

Otra de las que recomendaciones para tratar este padecimiento según especialistas es cuidar la alimentación para evitar complicaciones y mejorar la absorción del tratamiento médico. Especialistas recomiendan limitar el consumo de soya, azúcares, harinas refinadas, alimentos ultraprocesados y productos con alto contenido de yodo, como algas o suplementos sin supervisión médica, ya que podrían empeorar el hipotiroidismo o interferir con los medicamentos.

Por otro lado, se sugiere aumentar el consumo de frutas y verduras frescas, alimentos ricos en fibra, proteínas magras como pescado y pollo, además de nutrientes como vitamina D y selenio, siempre bajo orientación médica.

