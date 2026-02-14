¿Por qué los mayores de 50 años no se tienen que vacunar contra el sarampión?

GENERANDO AUDIO...

México busca detener al sarampión. Foto: Shutterstock/Ilustrativa

Los casos de sarampión en México han tenido un aumento significativo desde que comenzó el brote en 2025, por lo que la Secretaría de Salud ha emprendido una campaña de vacunación dando prioridad a los más pequeños. Ante este panorama queda la pregunta: ¿los mayores de 50 años se tienen que inmunizar? Un especialista de la Universidad Autónoma de México (UNAM) responde a esta incógnita.

La recomendación de Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes de la (UNAM) es que menores de 50 años que no tengan certeza de haber recibido sus vacunas deben aplicarse una dosis adicional.

En el caso de las personas mayores de 50 años, se considera que no requieren una vacuna.

“Las de más de 50 años no requieren la vacuna porque cuando eran menores la transmisión del sarampión era muy intensa y es casi seguro que lo padecieron y, por lo tanto, están inmunizados contra él”, indicó.

“Las personas más susceptibles son aquellas que no cuentan con esquema completo de vacunación. De acuerdo con la evidencia disponible, es fundamental haber recibido al menos dos dosis para reducir el riesgo de infección”, declaró Ponce de León Rosales.

Compartió que tras la pandemia mundial de sarampión registrada entre 1989 y 1990, cuando se reportaron numerosos casos en todo el mundo, se modificó la estrategia de vacunación. A partir de entonces, se estableció la aplicación de dos dosis: la primera al año de edad y la segunda a los seis años, mediante la vacuna triple viral contra sarampión, rubéola y paperas.

¿Cuáles el grupo prioritario para la vacunación?

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, detalló que son prioridad los menores de 6 meses a 12 años, ya sea para recibir la primera dosis o el refuerzo

“Son los niños y niñas entre seis meses de edad y entre 12 años. ¿Por qué son importantes? Primero, porque los chiquitos, los que tienen seis meses, todavía no han tenido una oportunidad de vacunarse porque el esquema de vacunación normal inicia a los 12 meses”, explicó Clark.

También se está convocando a:

Niñas y niños que no han recibido ninguna dosis

Quienes ya recibieron la primera vacuna y han pasado más de seis meses sin aplicarse la segunda

¿Cuáles son los primeros síntomas del sarampión?

El sarampión es conocido por causar un salpullido con manchas rojas. Sin embargo, los primeros síntomas pueden ser parecidos a los de influenza u otra enfermedad respiratoria, informó la Clínica Mayo.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) destacó que el primer síntoma típico es la aparición de fiebre, de por lo menos tres días, tos, nariz “moqueante” y conjuntivitis (ojos rojos).

“La fiebre puede alcanzar los 40 °C y en pacientes con un sistema de defensa debilitado, puede desarrollarse neumonía”, destacó el IMSS en su página web.

Los signos y síntomas aparecen entre 10 y 14 días después de la exposición al virus.

Otro síntoma son las manchas de Koplik, pequeños puntos blancos en el interior de la boca.

El IMSS también informó que el paciente se debe aislar durante al menos 4 a 5 días después de que aparezca la erupción cutánea (sarpullido).

Durante este tiempo, se debe evitar el contacto cercano con otras personas, especialmente bebés, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

¿Cuándo aparecen las ronchas del sarampión?

El sarpullido del sarampión aparece generalmente entre 3 y 5 días después de los primeros síntomas (fiebre, tos, rinitis y conjuntivitis), destacó el IMSS.

Suele aparecer primero en la cara y detrás de las orejas, y luego se extiende hacia el pecho y la espalda, y finalmente a los pies durante unos 3 días.

En general, son manchas rojas o marrón rojizo, planas o ligeramente elevadas, que a menudo se unen entre sí.

El sarampión es sumamente contagioso desde cuatro días antes hasta cuatro días después de la aparición de la erupción cutánea (exantema), dijo la Organización Mundial de la Salud.

El virus se propaga por el aire al toser o estornudar, y puede permanecer activo en el ambiente hasta dos horas. El periodo de incubación es de 7 a 21 días.

¿Cuál es la situación de sarampión en México?

El sarampión en México reapareció el 14 de febrero de 2025, cuando se confirmó el caso de una niña de cinco años en Oaxaca, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal.

Ese día marcó el regreso de la enfermedad al país. Dos meses después, el 16 de abril de 2025, ya se registraban 421 contagios en ocho entidades, con un brote acelerado en Chihuahua, que concentró 403 casos.

Con corte al 12 de febrero de 2026, el país suma 9 mil 351 casos confirmados y 28 defunciones por sarampión, según cifras del Informe Diario del brote de Sarampión en México, aunque según lo mencionado por Moisés Nájera Torres, secretario de salud de Durango, informó que se presentó la primera muerte de 2026 por sarampión en la entidad, lo que incrementaría el número de muertes a 29, hasta el momento.

Jalisco encabeza la lista de casos con 2 mil 365, mientras que la Ciudad de México reporta 217 contagios. En la capital, los casos se duplicaron en tres semanas, al pasar de 97 a 217.

¿Dónde puedo localizar una sede de vacunación?

Debido a la alta posibilidad de contagios, el Gobierno de México implementó con la Secretaría de Salud la vacunación en todo el país en cualquier clínica del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), sin importar si se es derechohabiente.

Aplica lo mismo para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Centros de Salud o campañas de vacunación.

Cabe mencionar que la vacuna contra el sarampión es gratuita y puede verificarse las sedes donde tienen el bilógico disponible para su aplicación a través de una página digital que activó la dependencia.

Se recomienda llevar la Cartilla Nacional de Salud, aunque, a pesar de no llevarla, es posible vacunarse.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.