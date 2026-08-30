Ébola supera 2 mil 800 muertos en RDC, mientras llega vacuna para contener el brote

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Más de 2 mil 800 muertos en RDC por ébola. Foto: AFP

El brote de ébola declarado a mediados de mayo en la República Democrática del Congo (RDC) suma ya 2 mil 862 muertes y 5 mil 945 casos confirmados, de acuerdo con el balance actualizado hasta el 28 de agosto y difundido este domingo.

La emergencia sanitaria se ha extendido a 60 zonas sanitarias, luego de que Biena y Manguredjipa, en la provincia de Kivu Norte, fueran incorporadas el viernes a las áreas de atención. La tasa de letalidad se ubica actualmente en 48.1%.

Brote de ébola se extiende en medio de conflictos armados

El epicentro del brote se encuentra en Ituri, una provincia afectada por la presencia de las Fuerzas Democráticas Aliadas, grupo armado vinculado con Estado Islámico. La violencia y los desplazamientos de población han complicado las labores de seguimiento y contención del virus.

Parte de las personas desplazadas llega a Kivu, donde también existe un conflicto entre el Ejército congoleño y las milicias del Movimiento 23 de Marzo (M23). Esta situación dificulta la coordinación de las autoridades y los equipos médicos que trabajan para contener el brote.

La violencia también ha afectado directamente al personal sanitario. Según los datos citados de la ONU, se han registrado alrededor de 260 ataques contra trabajadores médicos, con al menos ocho fallecidos. Además, otros 43 sanitarios han muerto tras contraer ébola.

RDC recibe primeras vacunas contra el ébola

En medio de la emergencia, la República Democrática del Congo recibió este sábado las primeras dosis de la vacuna Ervebo. El país espera recibir un total de 70 mil dosis durante los próximos días.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó que las vacunas serán utilizadas en programas adicionales de ensayos.

Sin embargo, la cepa Bundibugyo, identificada en este brote, no cuenta actualmente con una vacuna conocida específica, por lo que la estrategia contempla evaluar la protección que pueda ofrecer Ervebo.

De acuerdo con los ensayos citados por la OMS, los efectos secundarios graves de la vacuna son poco frecuentes. De este modo, las autoridades sanitarias mantienen los esfuerzos para contener los contagios mientras el brote continúa expandiéndose.

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