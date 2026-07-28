Excomisionado de la FDA señala que brote de diarrea explosiva en EE. UU. podría provenir de cilantro y perejil mexicanos

GENERANDO AUDIO...

Cilantro y perejil señalados en casos de Diarrea Explosiva Foto: Getty

Scott Gottlieb, excomisionado de la FDA, señaló al cilantro y perejil provenientes de México como posibles fuentes de los brotes de ciclosporiasis (diarrea por el parásito Cyclospora) que se reportan en varios estados de EE. UU.

Cabe destacar que la principal línea de investigación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) ante el aumento de los casos, apuntaba inicialmente a la lechuga iceberg, también importada de México;

Cilantro y perejil mexicanos vinculados a los brotes

Ante el constante incremento de casos de Cyclospora en Estados Unidos, Gottlieb indicó en una entrevista que el brote parece ser originario del centro de México:

“Parece ser que todo se remonta a ciertos productos, probablemente perejil y cilantro. Esa es la especulación que apunta de vuelta al centro de México. Ocurrió algún evento en esa zona, aún no sabemos qué, que probablemente provocó la contaminación de muchos cultivos”. Scott Gottlieb

Durante la conversación, el exfuncionario sugirió que la contaminación de los cultivos pudo deberse al uso de agua de riego infectada o a condiciones climáticas desfavorables.

Asimismo, advirtió que las cifras oficiales no reflejan la magnitud real del problema, estimando que el número de contagios podría ser entre 10 y 20 veces mayor.

Por su parte, la Cofepris y las autoridades mexicanas realizaron inspecciones en las instalaciones señaladas y confirmaron que los estudios resultaron negativos para la presencia del parásito.

¿Los brotes están controlados?

La FDA confirmó casos de Cyclospora en nueve estados y vinculó a México como el origen de los alimentos contaminados. Aunque actualmente no hay cosechas activas provenientes de la región afectada, Gottlieb afirmó que el brote continúa activo.

Finalmente, enfatizó la importancia de un etiquetado claro sobre el país de origen de los productos agrícolas, aclarando que los brotes que no tienen relación con los productos agrícolas de México.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.