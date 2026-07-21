Qué tan seguro es comer lechuga tras el brote de ciclosporiasis que provoca la “diarrea explosiva”

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¿Es seguro comer lechuga? Foto: Getty Images

El brote de ciclosporiasis relacionado con la lechuga iceberg desmenuzada servida en algunas sucursales de Taco Bell en Estados Unidos ha generado preocupación entre los consumidores sobre si es seguro seguir comiendo este alimento.

De acuerdo con The New York Times, las autoridades sanitarias estadounidenses investigan el origen de la contaminación, mientras expertos en seguridad alimentaria aclaran que no toda la lechuga representa un riesgo, aunque sí recomiendan tomar algunas precauciones mientras concluye la investigación.

¿Qué pasó con la lechuga de Taco Bell?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) vincularon un brote de ciclosporiasis con la lechuga iceberg picada que se servía en restaurantes Taco Bell de Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.

La enfermedad es causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, el cual puede transmitirse a través de alimentos o agua contaminados con materia fecal.

Entre sus principales síntomas se encuentran diarrea intensa, pérdida de apetito, fatiga, náuseas y pérdida de peso.

Debido al brote, los CDC recomendaron no consumir la lechuga servida en esos establecimientos mientras continúa la investigación.

¿Toda la lechuga está contaminada?

Especialistas consultados por The New York Times señalaron que todavía no existe evidencia para recomendar dejar de consumir toda la lechuga o todas las verduras de hoja verde.

Aunque funcionarios federales identificaron a Taylor Farms como el proveedor de la lechuga utilizada por Taco Bell, la empresa aseguró que ninguno de sus productos empacados ni kits de ensalada están relacionados con el brote y anunció el retiro voluntario de la lechuga iceberg proveniente del centro de México.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) advirtió que la investigación sigue en curso y que podrían identificarse otras marcas o canales de distribución conforme avancen las pesquisas.

¿Qué recomiendan los expertos?

Mientras las autoridades determinan el origen exacto del brote, algunos especialistas sugieren reducir riesgos con medidas sencillas:

Preferir lechugas de cabeza entera en lugar de mezclas o ensaladas embolsadas.

Retirar las hojas externas y lavar cuidadosamente la lechuga antes de consumirla.

Mantener una correcta higiene al preparar alimentos para evitar contaminación cruzada.

Si perteneces a un grupo vulnerable, considerar consumir verduras cocidas durante este periodo.

Los expertos citados por la fuente explican que la contaminación cruzada puede ocurrir cuando diferentes verduras se lavan o procesan juntas, por lo que aún no puede señalarse a un solo producto como responsable.

¿Quiénes deben tener mayor cuidado?

Las personas con mayor riesgo de desarrollar complicaciones por una infección de Cyclospora son:

Adultos mayores.

Niños pequeños.

Mujeres embarazadas.

Personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Para estos grupos, especialistas en seguridad alimentaria recomiendan extremar precauciones, cocinar las verduras cuando sea posible y evitar productos crudos si existe incertidumbre sobre su origen.

¿Es seguro comer lechuga?

Por ahora, sí es posible consumir lechuga, siempre que se tomen medidas de higiene y se siga la información emitida por las autoridades sanitarias.

Los expertos coinciden en que sería exagerado dejar de consumir todas las verduras de hoja verde debido a este brote.

Mientras la investigación continúa, recomiendan estar atentos a posibles retiros de productos y seguir las indicaciones de las autoridades de salud, especialmente si se pertenece a un grupo de mayor riesgo.

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