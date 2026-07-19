Sacar la lengua al concentrarte sí tiene explicación; esto dice la ciencia

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Sacar la lengua al pensar tiene una explicación científica. Foto: Getty

Durante años, muchas personas han notado que, al realizar tareas que exigen mucha precisión, como escribir, dibujar o armar un rompecabezas, terminan sacando la lengua sin darse cuenta. Aunque suele verse como una curiosidad, este gesto ha sido estudiado por la ciencia y tiene una posible explicación relacionada con el funcionamiento del cerebro y el control motor.

Especialistas en neurociencia señalan que este comportamiento es más frecuente en la infancia, pero también puede presentarse en adultos cuando realizan actividades que requieren un alto nivel de concentración. Sin embargo, los investigadores aclaran que todavía no existe una explicación definitiva y que el fenómeno continúa bajo estudio.

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👅 Por eso, sacar la lengüita mientras escribes, dibujas o resuelves algo complicado no es una simple manía. 😉 Es una de las curiosas… pic.twitter.com/9Lg1gHwceR — ISSSTE (@ISSSTE_mx) July 18, 2026

¿Por qué sacamos la lengua al concentrarnos? La explicación científica

Cuando una persona realiza movimientos muy precisos con las manos, el cerebro activa regiones encargadas del control motor, como la corteza motora y el cerebelo. Algunos estudios plantean que esa intensa actividad puede provocar un fenómeno conocido como “desbordamiento motor” (motor overflow), en el que se activan de forma involuntaria músculos cercanos, entre ellos los de la cara y la lengua.

De acuerdo con investigaciones publicadas en las revistas científicas Frontiers in Psychology y Developmental Science, la coordinación entre los movimientos de las manos y la boca es especialmente evidente durante el desarrollo infantil, cuando el sistema nervioso aún está madurando. En los adultos, este tipo de gestos también puede aparecer durante tareas que requieren gran precisión, aunque suele ser menos frecuente.

Los especialistas enfatizan que no está demostrado que sacar la lengua mejore la concentración. Más bien, se considera una respuesta involuntaria asociada al esfuerzo que realiza el cerebro para coordinar movimientos complejos.

Por ello, aunque la explicación difundida en redes sociales tiene una base científica, presenta como una certeza absoluta lo que en realidad es una hipótesis respaldada por evidencia, pero que aún continúa investigándose.

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