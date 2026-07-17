Repunta el COVID-19 en la CDMX tras las celebraciones del Mundial

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Recomiendan la vacunación contra el COVID-19. Foto: Cuartoscuro | AFP

El COVID-19 repuntó en la Ciudad de México (CDMX), de acuerdo con el Informe Semanal para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. El incremento de contagios ocurrió durante el periodo en el que se realizaron los festejos por el Mundial 2026.

La información de la Semana Epidemiológica 23, con corte al 15 de junio de 2026, cuatro días después de la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México, se reportaron 124 casos positivos con una positividad del 1.2% en la capital del país.

El más reciente registro de la Semana Epidemiológica 27, con corte al 13 de julio, registró 316 casos positivos de la enfermedad, lo que representa una positividad del 2.7%.

Los datos muestran un aumento de 192 personas contagiadas, lo que significa un incremento del 154.8% con respecto al primer registro del 15 de junio.

En contraste, la cifra de fallecimientos se mantiene sin cambios, con tres defunciones hasta el momento.

Cabe recordar que durante los festejos por los partidos de la Selección Mexicana hubo una alta concentración de personas en la capital, desde el Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución hasta el FIFA Fan Fest.

Durante la inauguración del Mundial 2026, el pasado 11 de junio, el Gobierno de la Ciudad de México registró un total de 420 mil asistentes en las celebraciones.

Para el festejo del partido entre México y Ecuador, el martes 30 de junio, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que se reunieron 1.4 millones de personas.

CDMX encabeza los contagios de COVID-19

Los datos muestran que la CDMX se encuentra a la cabeza de los contagios positivos de COVID-19; sin embargo, no es la única entidad que registra un incremento de casos.

Entidad Positivos COVID-19 ( corte al 15 de junio) Positivos COVID-19 (corte al 15 de julio) Muertes (corte al 15 de junio) Muertes (corte al 15 de julio) CDMX 124 316 3 3 Edomex 40 93 1 1 Hidalgo 59 83 5 6 Jalisco 24 47 1 1 Zacatecas 32 38 1 1

El último dato actualizado muestra que hay 424 casos positivos de COVID-19, con una positividad promedio del 0.7% y un total de 20 defunciones en todo el país.

Actualización de vacunas ante nuevas variantes de COVID-19

La evolución del SARS-CoV-2 ha mostrado la necesidad de mantener actualizadas las vacunas contra el COVID-19.

De acuerdo con Pfizer, la European Medicines Agency (EMA) y la Food and Drug Administration (FDA) determinaron recientemente que las vacunas para la temporada invernal 2026-2027 deberán estar diseñadas para proteger contra la variante XFG.

Esta es la variante que ha registrado un crecimiento sostenido a nivel internacional.

La variante XFG forma parte de la familia JN.1, una subvariante de Ómicron. Su circulación ha aumentado desde junio de 2025, alcanzando un pico del 74% de las infecciones secuenciadas genéticamente a nivel mundial durante octubre de 2025.

La empresa señaló que la evidencia actual sugiere que una vacunación dirigida contra la XFG proporcionaría la mejor protección frente al COVID-19 causado por las subvariantes de Ómicron JN.1.

Contar con las vacunas reduce significativamente la morbilidad y la mortalidad derivadas de las enfermedades infecciosas.

El análisis publicado por la revista médica y científica The Lancet demostró que las campañas de vacunación contra el COVID-19 lograron prevenir aproximadamente 14.4 millones de muertes en 185 países, tan solo durante su primer año de implementación.

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