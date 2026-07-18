¿No es la primera vez? Taylor Farms acumula antecedentes por brotes sanitarios y ahora es vinculada a casos de diarrea explosiva

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En el pasado se le vinculó con un brote de E. coli. Foto: Getty images

La empresa Taylor Farms fue relacionada con un brote de diarrea explosiva en Estados Unidos. Según las autoridades americanas, la compañía distribuyó lechugas infectadas a la cadena Taco Bell en, al menos, cinco entidades americanas, pero no es la primera vez que lo hace por problemas de salud pública.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) explicó que se encuentra investigando si la lechuga tipo bola procedente de México está relacionada con los casos de diarrea explosiva registrados en Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.

Estos son algunos casos que vinculan a Taylor Farms con contingencias sanitarias.

Taylor Farms y el brote de E. coli en EE. UU.

Taylor Farms también estuvo relacionada en 2024 con un brote de E. coli por cebollas cortadas en julianas utilizadas en las hamburguesas Cuarto de Libra vendidas en McDonald’s.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) investigaron el brote, que reportó 104 casos de personas infectadas con E. coli en 14 estados de EE. UU.

Según la investigación compartida por la FDA, de las 98 personas con información disponible, 34 fueron hospitalizadas y cuatro desarrollaron síndrome urémico hemolítico, una afección grave que puede causar insuficiencia renal.

Incluso se reportó la muerte de una persona en Colorado vinculada al brote de E. coli.

McDonald’s dejó de utilizar las cebollas cortadas en julianas en las hamburguesas Cuarto de Libra en los estados afectados y Taylor Farms retiró las cebollas amarillas del mercado el 22 de octubre de 2024.

Asimismo, Taylor Farms notificó a los clientes del sector de servicios de alimentos que no debían vender ni servir la cebolla amarilla retirada del mercado.

Posteriormente, la plataforma especializada en la industria alimentaria Food Processing compartió un documento que, según indicó, fue difundido por medios locales a través de solicitudes realizadas con base en la Ley de Libertad de Información.

En el documento se mostraban los resultados de la inspección de la FDA y las observaciones realizadas a la planta de fabricación de Taylor Farms en Colorado Springs, tras el brote de E. coli registrado en noviembre de 2024.

Brote de diarrea explosiva en 2013

En noviembre de 2013, la FDA realizó una Evaluación Ambiental tras un brote multiestatal de ciclosporiasis en Iowa y Nebraska, que enfermó a más de 400 personas en 17 estados con diarrea explosiva.

En aquella ocasión, las investigaciones epidemiológicas y de rastreo vincularon una mezcla de ensalada compuesta por diversas lechugas, col morada y zanahorias, suministrada por la planta de Taylor Farms de México en Doctor Mora, Guanajuato, con los contagios reportados en las cadenas de restaurantes Olive Garden y Red Lobster.

Durante la investigación de 2013, la empresa suspendió voluntariamente la exportación de vegetales de hoja verde a EE. UU.. Aunque la planta de Guanajuato demostró contar con estrictos protocolos de vestimenta impermeable y un riguroso control médico que incluía visitas domiciliarias a empleados enfermos, la FDA detectó un punto crítico de riesgo en el sistema de lavado.

El informe de la época advirtió que el uso de agua reciclada para lavar los componentes de la ensalada creaba un escenario propicio para la contaminación cruzada, debido a que el parásito Cyclospora cayetanensis es biológicamente resistente a los métodos rutinarios de desinfección química y cloración utilizados por la industria.

En aquel momento, la agencia Reuters destacó que entre las cadenas de restaurantes afectadas se encontraban Olive Garden y Red Lobster.

Hay que considerar que algunos de los informes compartidos de la FDA no fueron concluyentes, por lo que pueden continuar las investigaciones sobre algunos de los casos mencionados,

Actualmente, la FDA mantiene las investigaciones sobre las lechugas relacionadas con el brote de ciclosporiasis que han presentado afectaciones en personas de 34 de los 50 estados de la Unión Americana.

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