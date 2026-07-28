Defensa de Danna Yanina espera frenar su vinculación a proceso por feminicidio de Dafne

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Defensa de Danna Yanina asegura falta de elementos. Foto: Daisy Herrera

La defensa de Danna Yanina aseguró que confía en que la autoridad judicial no la vincule a proceso por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, al considerar que la Fiscalía no presentó nuevos elementos de prueba durante la audiencia celebrada este lunes.

Mientras la jueza analiza los argumentos expuestos por ambas partes, la defensa sostuvo que la imputación presentada por el Ministerio Público se mantiene sin cambios respecto al inicio de la investigación.

Defensa espera una resolución favorable

Al término de la audiencia, Carlos David Figueroa, abogado de Danna Yanina, explicó que la juzgadora cuenta con un plazo de aproximadamente dos horas para revisar los datos de prueba antes de emitir una resolución.

“Esperamos lo que siempre hemos buscado: la legalidad, la imparcialidad, que se haga justicia… Danna no es culpable y esperamos que no la vinculen a proceso”.

El litigante insistió en que su representada no tiene responsabilidad en los hechos que le atribuye la Fiscalía.

“No hay pruebas nuevas”, afirma abogado

Durante sus declaraciones, Figueroa señaló que el Ministerio Público mantuvo la misma teoría del caso presentada desde el inicio del proceso.

“No hay pruebas nuevas, sigue igual, no hay nada contra ella”.

Según la defensa, durante la audiencia no se incorporaron elementos distintos que modificaran la situación jurídica de Danna Yanina.

Preparan apelación si hay vinculación a proceso

El abogado adelantó que, en caso de que la jueza determine vincular a proceso a su representada, la defensa recurrirá a instancias superiores para impugnar la decisión.

Figueroa indicó que primero presentarían un recurso de apelación y posteriormente solicitarían la revisión de las medidas cautelares que pudieran imponerse.

Hasta el cierre de esta edición, la jueza continuaba analizando los argumentos de la Fiscalía y de la defensa para resolver si existen elementos suficientes para vincular a proceso a Danna Yanina por el caso relacionado con la muerte de Dafne Zapata Quintos.

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