¡No avientes espuma a la cara! Advierten por conjuntivitis y más daños a la salud en festejos mundialistas

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Expertos advierten por daños si te entra espuma a los ojos | Foto: AFP

Yulay, creador de contenido mexicano, reveló el pasado 27 de junio que, tras los festejos por la victoria de México ante Chequia en el Mundial, estuvo cerca de perder la vista luego de que le entrara espuma en los ojos. “De pronto vi borroso, ya no veía bien, por más que me enjuagaba los ojos“, dijo en un video.

Diversos expertos médicos han advertido por problemas a la salud producto de la espuma de festejos, también conocida como nieve o espuma de carnaval. Entre ellas, se encuentran la conjuntivitis y dermatitis, en caso de que ésta se aviente directamente al rostro.

¡Mucho cuidado! La espuma de festejos puede ser dañina

Las nieves falsas y espumas pueden contener sustancias tóxicas e inflamables que pueden provocar quemaduras y daños graves a la salud en caso de inhalarse, entrar en contacto con la piel o usarse cerca del fuego, según el Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile (CITUC).

Al respecto, la Dra. Karla Sevilla, especialista ecuatoriana en medicina estética y regenerativa, alertó en febrero que las espumas de carnaval contienen químicos, fragancias y conservantes que pueden causar los siguientes daños en la piel:

Irritación

Enrojecimiento

Picazón

Fuente: Dra. Karla Sevilla C.

Sin embargo, la experta reconoció que el riesgo es mayor si la sustancia entra en contacto con los ojos, provocando también “irritación, enrojecimiento, dolor intenso y quemaduras químicas“.

Por su parte, la , Perú, advirtió que también pueden causar reacciones dérmicas, nasales y oculares, conocidas como alergias y conjuntivitis, debido a los químicos y sustancias que poseen.

Finalmente, el alertó en febrero de este año que los químicos de las espumas de festejos pueden rayar la córnea de las personas si se frotan los ojos.

Recomendaciones para celebrar de manera segura

La CITUC emitió una serie de recomendaciones para evitar intoxicaciones, daños a la salud y quemaduras relacionadas con las espumas:

No las ingieras, inhales ni las apliques sobre la piel

Aléjalas del alcance de los niños

No perfores sus envases

No las expongas al calor o al sol

Almacénalas en un lugar fresco

Evita el contacto directo con el producto

Cómpralas solo en comercios establecidos

Fuente: CITUC

Cabe destacar que el Gobierno de Argentina también aconsejó nunca utilizar las nieves falsas a una distancia menor de 1.5 metros.

La Dra. Karla Sevilla también recomendó evitar lanzar espumas de carnaval directamente a la cara, sobre todo a los ojos, además de evitar usarla en niños, bebés o personas con problemas dermatológicos.

“Y si hubiera un accidente, lava con abundante agua y acude con tu médico de confianza“, remató.

Yulay, un ejemplo de las consecuencias por el uso de espumas

El creador de contenido conocido como Yulay vivió personalmente los festejos masivos por el triunfo de la Selección Mexicana ante Chequia, en donde un grupo de aficionados lo roció con la espuma y le dejó secuelas temporales.

“Es por la espuma que andan aventando ahorita en las celebraciones, me entró mucha en los ojos. De pronto vi borroso, ya no veía bien, por más que me enjuagaba los ojos, nada. Estuve muy cerca de perderla. Niños, papás, tengan cuidado”. Yulay

https://twitter.com/nrtmexico_/status/2070927893438337370

El influencer también aseguró que se vio en la necesidad de ir al hospital para atenderse, pues estuvo a punto de perder la vista por culpa de las espumas de carnaval.

Se esperan más concentraciones y festejos

México se enfrentará a Ecuador este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial, por lo que el Gobierno de la Ciudad de México implementará casi 60 puntos y pantallas para ver el partido en las calles capitalinas.

Tal como se ha visto en los juegos anteriores, los aficionados no sólo celebran los triunfos, sino que celebran con espumas y cornetas desde antes del encuentro, así como en el transcurso de los partidos.

En los festejos previos, se han registrado de 600 mil a 800 mil ciudadanos celebrando en las calles de la Ciudad de México.

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