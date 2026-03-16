Experto advierte por aumento de miasis humana por gusano barrenador en México: “Eliminarlo va a ser muy difícil”

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Miasis por gusano barrenador.

El infectólogo Alejandro Macías advirtió sobre el aumento de casos de miasis humana causada por el gusano barrenador en México. donde ya se contabilizan 180 contagios, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud.

“Eliminarlo va a ser muy, muy difícil”, escribió el especialista en su cuenta de X (antes Twitter).

De acuerdo con la Secretaría de Salud, los casos de miasis humana por gusano barrenador se concentran en Chiapas, Yucatán y Oaxaca.

La distribución por entidad federativa es la siguiente:

Chiapas: 113 casos

113 casos Yucatán: 20 casos

20 casos Oaxaca: 14 casos

14 casos Quintana Roo: 8 casos

8 casos Veracruz: 8 casos

8 casos Campeche: 5 casos

5 casos Tabasco: 5 casos

5 casos Guerrero: 5 casos

5 casos Estado de México: 1 caso

1 caso Puebla: 1 caso

El gusano barrenador es la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, que deposita sus huevos en heridas abiertas de mamíferos, incluidos los humanos, donde las larvas se alimentan de tejido vivo.

“Es un serio de problema”, admitió Macías. “Es muy doloroso, tanto en humanos como en el ganado”, agregó.

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¿Cómo se propaga la larva del gusano barrenador?

La infestación se da cuando una mosca deposita sus huevos en la herida superficial de un mamífero. Entre 12 y 24 horas después, las larvas eclosionan y se alimentan de tejido vivo durante 4 a 8 días. Una vez desarrolladas caen al suelo para transformarse en pupas, emergiendo de 7 a 10 días después como moscas.

¿Qué provoca el gusano barrenador?

Si bien es poco común que estos gusanos afecten a humanos, pueden infestar heridas en personas con poca sensibilidad, como algunos pacientes diabéticos que no detectan el dolor de la lesión, dijo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Si una persona se infecta requerirá de hospitalización y atención médica especializada.

Sin embargo, los principales hospederos son los bovinos, pues la mosca es atraída por el olor del ombligo de los becerros. También se puede encontrar en cerdos, perros, caballos y, en menor medida, conejos. Esta plaga es más frecuente en zonas rurales y poco común en las ciudades.

Sobre el consumo de la carne infectada, Felipe Sánchez Carrillo, profesor de la Universidad Jesuita de Guadalajara (ITESO), aclaró que no existe ningún peligro, siempre y cuando se cocine de manera adecuada.

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