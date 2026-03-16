Alertan por ftalatos, químicos que afectan a bebés y embarazadas que tienes en tu casa

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Foto: Cuartoscuro / Getty

Los ftalatos, compuestos químicos utilizados para hacer más flexibles y resistentes los plásticos, pueden ingresar al cuerpo a través de alimentos en contacto con envases plásticos, el aire o el contacto con la piel, y afectar la salud, especialmente de mujeres embarazadas, bebés e infantes.

Estas sustancias están presentes en productos de uso cotidiano como envases de plástico, juguetes, cosméticos y artículos del hogar, por lo que las autoridades sanitarias han recomendado tomar medidas para reducir la exposición.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) advirtió sobre los riesgos asociados a estos compuestos que pueden liberarse con facilidad al ambiente y entrar en contacto con las personas.

Cómo pueden entrar al cuerpo

La exposición a los ftalatos puede ocurrir de diferentes maneras en la vida diaria. Una de las más comunes es la ingestión, cuando alimentos entran en contacto con plásticos que contienen estas sustancias.

También pueden inhalarse, ya que pueden estar presentes en el polvo dentro de las viviendas o en el aire exterior.

Otra vía es la absorción a través de la piel, especialmente mediante el uso de cosméticos o productos con fragancias sintéticas.

Posibles efectos en la salud

Diversos estudios han señalado que los ftalatos pueden actuar como disruptores endocrinos, es decir, sustancias capaces de alterar el equilibrio hormonal del cuerpo.

La exposición prolongada se ha asociado con posibles efectos como alteraciones hormonales, problemas en el desarrollo fetal, disminución de la fertilidad y afectaciones en el sistema reproductivo.

También se ha relacionado con un mayor riesgo de alergias, asma y alteraciones en el desarrollo motor y cognitivo.

Grupos más vulnerables

Las autoridades sanitarias advierten que ciertos grupos pueden ser más sensibles a los efectos de estas sustancias.

Entre ellos se encuentran mujeres embarazadas, bebés e infantes, debido a que sus organismos están en proceso de desarrollo y pueden ser más susceptibles a la exposición a químicos ambientales.

Cómo reducir la exposición en la vida diaria

Aunque es difícil evitarlos por completo, existen algunas acciones que pueden ayudar a disminuir el contacto con ftalatos.

Entre ellas se recomienda evitar calentar alimentos en recipientes de plástico, optar por envases de vidrio, cerámica o acero inoxidable, y lavarse las manos antes de comer.

También es útil ventilar los espacios del hogar diariamente y reducir el uso de productos con fragancias artificiales.

Pequeños cambios en la rutina pueden contribuir a disminuir la exposición a estos compuestos y favorecer el cuidado de la salud.