Taylor Farms mantiene operaciones en Guanajuato pese a investigación por brote de ciclosporiasis en EE. UU.

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No han reportado casos de diarrea explosiva en la localidad. Foto: Marittza Navarro

Inaugurada en 2007, la planta de Taylor Farms en Doctor Mora, Guanajuato, mantiene operaciones normales, aunque con una disminución en la línea de producción de la lechuga iceberg, la que fue señalada por Estados Unidos como causante del brote de ciclosporiasis.

A pesar de la incertidumbre generada por el contagio de la bacteria, no ha habido ninguna comunicación oficial que apunte a un cierre de la planta; la llegada de proveedores y salida de cargamento mantiene su normalidad, señalaron trabajadores sin ahondar en detalles.

Por parte de la empresa, no hay autorización para compartir información; la única voz autorizada es la que opera desde Salinas, California, Estados Unidos.

El alcalde de Doctor Mora, Edgar Javier Reséndiz Jacobo, aseguró que en el municipio no se han detectado personas afectadas.

“No hemos tenido casos registrados, estaba yo precisamente con la Jurisdicción y checando en el sector Salud si tenemos casos y la verdad es que no hay casos aquí, en Doctor Mora. No se han registrado, o inclusive en la zona no tenemos tema con ello; sí hay donaciones por parte de la empresa, algunos municipios se entregan de manera gratuita, pues en algunas plazas, comercios que también se comercializan en algunos de ellos”, declaró.

El edil expresó su preocupación por las posibles afectaciones económicas que pudiera generar la investigación para las familias del municipio.

“Como presidente municipal me preocupa el tema de las familias, de los trabajos, de lo que esto puede impactar; que sea una noticia falsa nos estaría impactando fuertemente”, afirmó.

La planta de Taylor Farms quedó bajo el foco de las autoridades sanitarias pese a que se confirmó que resultó “falso positivo” el análisis de laboratorio de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

No se han reportado casos de ciclosporiasis asociados al consumo en México

Taylor Farms produce vegetales, aunque su principal producción es la lechuga en sus diferentes tipos, que son cortados y embolsados, listos para servir.

Su venta se exporta a Estados Unidos y también se distribuye en tiendas departamentales de México.

Como parte de su labor social, la firma estadounidense dona periódicamente alimentos al Sistema Municipal DIF de Guanajuato y a fundaciones.

Hasta ahora, no se han reportado casos de ciclosporiasis o diarrea explosiva asociados al consumo en el país de los productos de esta marca.

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