Brote de diarrea explosiva en EE. UU.: ¿dónde se concentran los casos?

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Foto: Getty Images

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) reportaron 4 mil 173 casos confirmados de ciclosporiasis, enfermedad también conocida como diarrea explosiva, en Estados Unidos (EE. UU.).

El martes, los CDC informaron que también tienen conocimiento de más de 7 mil 400 casos adicionales que aún no han sido confirmados por laboratorio y requieren una investigación más exhaustiva. Muchos de estos casos adicionales fueron reportados por Michigan y Ohio.

“Muchos de estos casos adicionales han sido reportados por Michigan y Ohio”, resalta el sitio de vigilancia de la ciclosporiasis de los CDC.

Por otro lado, 308 personas tuvieron que ser hospitalizadas, además de que 41 estados de EE. UU. reportaron contagios desde el 1 de mayo hasta el 20 de julio de 2026.

“Las personas afectadas tenían entre 2 y 95 años, con una edad media de 44 años, y el 56% eran mujeres. La fecha media de inicio de la enfermedad fue el 26 de junio de 2026 (con un rango del 1 de mayo al 16 de julio)”, destacaron las autoridades.

Estados más afectados (Alta incidencia)

Michigan (6 mil 100 casos)

(6 mil 100 casos) Ohio (mil 300 casos)

(mil 300 casos) Nueva York (390 casos)

(390 casos) Indiana (500 casos)

(500 casos) Virginia Occidental (190 casos)

(190 casos) Kentucky (190 casos)

(190 casos) Carolina del Norte (110 casos)

(110 casos) Illinois (140 casos

Al menos otros 33 estados han reportado casos (cifras que van de decenas a 100 por estado), entre ellos están Connecticut, Florida, Georgia, Kansas, Oklahoma, Pensilvania, Tennessee, Texas, Virginia, Nueva Jersey, Missouri, Maryland, New Hampshire y Massachusetts.

¿Cuántos casos de diarrea explosiva fueron adquiridos fuera de EE. UU.?

Por otro lado, los CDC registran 767 contagios adquiridos fuera de Estados Unidos, que se suman a los reportados dentro del país. En este rubro también se contabilizan 33 hospitalizaciones.

“Estos casos corresponden a personas que ingirieron alimentos o agua que les provocaron una enfermedad mientras viajaban fuera de los Estados Unidos durante los 14 días previos a enfermarse”, menciona el sitio de los CDC.

También explica que las personas afectadas tienen entre 1 y 89 años, con una edad media de 44 años, y el 58% eran mujeres, además de que la fecha media de inicio de la enfermedad fue el 14 de junio de 2026 (con un rango del 1 de mayo al 15 de julio).

Cabe mencionar que las autoridades sanitarias destacan que “el número real de personas enfermas de ciclosporiasis probablemente fue mayor que el reportado, ya que algunas se recuperan sin atención médica y no se les realiza la prueba de Cyclospora”.

¿Qué es la ciclosporiasis?

La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, el cual se transmite principalmente al consumir agua o alimentos contaminados con materia fecal, especialmente vegetales crudos como lechuga, cilantro o perejil.

A diferencia de otras infecciones gastrointestinales, no se transmite directamente de una persona a otra, ya que el parásito necesita permanecer entre una y dos semanas en el ambiente antes de volverse infeccioso.

En entrevista para Unotv.com, el infectólogo Alejandro Macías explicó que las lluvias y el clima húmedo favorecen que el parásito complete su proceso de maduración y aumente el riesgo de contagio.

El especialista señaló que la contaminación suele producirse en los campos de cultivo, por lo que recomendó lavar y desinfectar cuidadosamente frutas y verduras antes de consumirlas.

¿Cuáles son los síntomas de la ciclosporiasis?

De acuerdo con el doctor Alejandro Macías y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los síntomas más comunes son:

Diarrea abundante o “diarrea explosiva”

Calambres o cólicos abdominales

Fatiga intensa

Náuseas y vómito

Pérdida de apetito y de peso

Fiebre baja en algunos casos

Los síntomas pueden aparecer entre dos días y dos semanas después de ingerir el parásito y, sin tratamiento, pueden prolongarse durante varias semanas.

¿Cómo se trata y cómo prevenirla?

El tratamiento habitual consiste en el uso del antibiótico trimetoprima-sulfametoxazol, además de mantener una adecuada hidratación y reposo bajo supervisión médica.

Para reducir el riesgo de contagio, los especialistas recomiendan:

Lavar y desinfectar correctamente frutas y verduras

Consumir únicamente agua purificada o potable

Evitar alimentos crudos de procedencia dudosa

Acudir al médico si la diarrea persiste por varios días o se presenta deshidratación

¿Hay brote de Cyclospora en México?

El titular de la Secretaría de Salud (SSA), David Kershenobich, reportó tres casos de diarrea explosiva en México, pero descartó que se trate de un brote de ciclosporiasis como el de Estados Unidos, donde se han confirmado más de mil 600 casos.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 21 de julio en Palacio Nacional, Kershenobich mencionó los casos son “habituales” y que “no se salen de la epidemiología común y corriente”.

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