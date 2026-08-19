¿Tienes diarrea? Señales para diferenciar la ciclosporiasis de la salmonelosis este verano

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Diferencias entre ciclosporiasis y salmonelosis. Foto: Shutterstock

La diarrea puede ser uno de los primeros signos de una infección gastrointestinal, pero no todas las enfermedades que provocan este síntoma tienen el mismo origen ni evolucionan de la misma manera.

Durante el verano, cuando aumentan las enfermedades transmitidas por alimentos y agua contaminados, dos padecimientos pueden generar confusión, la ciclosporiasis y la salmonelosis.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), la ciclosporiasis es causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, mientras que la salmonelosis es provocada por bacterias del género Salmonella.

Aunque ambas pueden producir diarrea, existen algunas diferencias que pueden orientar sobre el tipo de infección.

¿Qué es la ciclosporiasis?

La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis. De acuerdo con el CDC, su síntoma más común es la diarrea acuosa, que puede presentarse de manera frecuente e incluso con evacuaciones explosivas.

También pueden aparecer pérdida de apetito, pérdida de peso, cólicos o inflamación abdominal, gases, náuseas y cansancio prolongado. En algunos casos también se presentan vómitos, dolores corporales o fiebre baja.

Un aspecto que puede ayudar a diferenciarla de otras infecciones gastrointestinales es el tiempo en que aparecen los síntomas.

De acuerdo con el CDC, generalmente comienzan alrededor de una semana después de la exposición, aunque pueden aparecer entre 2 y 14 días después.

Además, la enfermedad puede prolongarse, cuando no se trata, los síntomas pueden durar desde algunos días hasta un mes o más y, en ocasiones, desaparecer para después regresar.

¿Y qué pasa con la salmonelosis?

La salmonelosis es una infección causada por bacterias Salmonella y sus síntomas más frecuentes son diarrea, fiebre y cólicos abdominales; también pueden presentarse náuseas, vómito, dolor de cabeza y pérdida de apetito.

A diferencia de la ciclosporiasis, la salmonelosis suele aparecer más rápidamente después de la exposición, los síntomas pueden comenzar entre 6 horas y 6 días después de haber ingerido la bacteria.

La diarrea asociada con Salmonella también puede ser acuosa y, en algunos casos, contener sangre o moco. CDC señala que la enfermedad generalmente dura entre 4 y 7 días, aunque algunas personas pueden desarrollar cuadros más graves.

¿Cómo diferenciarlas?

Aunque los síntomas pueden parecerse, hay algunas pistas que pueden ayudar:

Ciclosporiasis:

Es causada por un parásito.

La diarrea suele ser acuosa y puede ser muy frecuente.

Puede aparecer alrededor de una semana después de la exposición.

Puede acompañarse de gases, inflamación abdominal, pérdida de apetito y cansancio.

Los síntomas pueden desaparecer y regresar.

Sin tratamiento, puede prolongarse durante semanas.

Salmonelosis:

Es causada por una bacteria.

Suele provocar diarrea, fiebre y cólicos abdominales.

Los síntomas aparecen normalmente entre 6 horas y 6 días después de la infección.

La diarrea puede contener sangre o moco.

En la mayoría de los casos dura entre 4 y 7 días.

Sin embargo, los síntomas por sí solos no permiten confirmar cuál de las dos infecciones tiene una persona.

¿Cómo se confirma si es ciclosporiasis o salmonelosis?

El diagnóstico requiere una evaluación médica y, dependiendo del caso, estudios de laboratorio.

La ciclosporiasis puede requerir una prueba específica para detectar Cyclospora, ya que los análisis rutinarios de materia fecal no siempre incluyen la búsqueda de este parásito.

Para la salmonelosis también pueden realizarse pruebas de laboratorio que permitan identificar la presencia de Salmonella.

Por ello, si una persona presenta diarrea intensa o persistente, especialmente si está acompañada de fiebre, sangre en las heces, vómitos o signos de deshidratación, lo recomendable es acudir con un profesional de la salud y evitar automedicarse.

¿Cuándo preocuparse por la diarrea?

Una diarrea intensa puede provocar pérdida importante de líquidos y electrolitos, el riesgo de complicaciones es mayor en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Algunas infecciones por Salmonella pueden llegar a ser graves y requerir atención médica u hospitalización, especialmente en personas de mayor riesgo.

En el caso de la ciclosporiasis, mantener una adecuada hidratación también es fundamental mientras se recibe atención médica. El CDC recomienda consultar a un profesional de la salud ante síntomas compatibles con la infección.

No toda diarrea es igual

Una diarrea acuosa y muy frecuente puede aparecer tanto en la ciclosporiasis como en otras infecciones intestinales.

La diferencia puede estar en cuándo comenzaron los síntomas, cuánto tiempo llevan, qué otros síntomas los acompañan y, sobre todo, qué muestran las pruebas de laboratorio.

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