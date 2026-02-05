¿Qué pasa si te vuelves a vacunar contra el sarampión? Médicos responden

GENERANDO AUDIO...

También explican quiénes deben acudir a vacunarse. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Salud reportó que en México se contabilizan mil 981 casos de sarampión en lo que va de 2026, lo que ha llevado a las autoridades a emitir una serie de recomendaciones, entre ellas la aplicación de la vacuna. Sin embargo, en redes sociales han surgido dudas como qué ocurre si una persona ya está vacunada y recibe una dosis adicional.

Ante esta pregunta, especialistas médicos señalaron que no existe ningún problema ni contraindicación para las personas que fueron vacunadas en la infancia y que ahora reciben una tercera dosis.

De hecho, ante la alerta sanitaria, la recomendación es que las personas menores de 50 años, aun con esquema completo o con dudas sobre si recibieron una o ambas dosis, acudan a vacunarse, como menciona Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes de la UNAM.

Asimismo, quienes planeen viajar al extranjero o estén por exponerse a zonas endémicas deben acudir a los centros de vacunación para recibir el biológico.

Actualmente, el esquema de vacunación contempla dos dosis: la primera al año de edad y la segunda a los 6 años. Además, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recomienda que las personas menores de 50 años se apliquen una dosis del biológico para reducir el riesgo de contagio.

Para los mayores de 50 años, generalmente no se requiere una dosis adicional, ya que muchas de estas personas estuvieron expuestas al virus cuando su circulación era alta y desarrollaron inmunidad natural.

¿Dónde vacunarse contra el sarampión en México?

En México, la vacuna contra el sarampión es gratuita y está disponible en todo el país. Puede solicitarse en cualquier Centro de Salud, así como en clínicas del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar.

¿Cuáles son los síntomas?

Fiebre

Congestión nasal

Ojos rojos o irritados

Manchas pequeñas dentro de la boca

Erupción en la piel, que comienza en la cara y se extiende al cuerpo

El sarampión puede causar complicaciones si no se atiende a tiempo, sobre todo en niñas, niños y personas con defensas bajas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.