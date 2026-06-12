Katy Perry estrenará canción inédita en la apertura del Mundial 2026 de Estados Unidos

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Katy Perry sufre supuesta descarga eléctrica en pleno show. Foto: AFP

Katy Perry adelantó que cantará una canción inédita durante su participación en la ceremonia de apertura del Mundial en Estados Unidos que se realizará este 12 de junio en Los Ángeles, interpretará una canción que nunca antes ha cantado en vivo. La revelación fue hecha por la propia artista en una entrevista exclusiva con People.

“Es muy apropiada para la canción ceremonial que tengo el honor de cantar”, explicó la cantante en entrevista con la revista “People”.

¿Qué se sabe de la canción que cantará Katy Perry en la apertura del Mundial en Estados Unidos?

@katyperry Tune in early to Friday’s USA vs Paraguay match to see Tius and I perform “Wonder” at the Protocol Ceremony ⚽️ @FIFA World Cup ♬ sonido original – Lucas

Durante la alfombra roja de su cinta “Katy Perry: The Lifetimes Tour — Live from Paris” en el Festival de Tribeca, la artista habló sobre los preparativos para este evento deportivo y adelantó que eligió una canción muy especial y no cantada antes para la ocasión.

“Y no es nueva”. Katy Perry

Aunque evitó revelar el nombre de la lírica, aseguró sentirse emocionada por finalmente poder presentarla en un “escenario tan importante como el de FIFA”.

Katy Perry encabezará la ceremonia de apertura en Estados Unidos

EE.UU. tendrá su propia inauguración del Mundial en Los Ángeles | Foto: AFP – IA

La presentación de la intérprete de “Bon Appétit” formará parte de la ceremonia inaugural que se celebrará el 12 de junio en territorio estadounidense. Además de Perry, el espectáculo contará con la participación de artistas como Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla.

Cabe destacar que la FIFA preparó ceremonias de apertura en los tres países anfitriones del torneo. La primera se llevó a cabo en la Ciudad de México con la participación de artistas como Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná, además de Shakira y Burna Boy, quienes estrenaron el tema oficial del Mundial.

Al igual que Estados Unidos, este 12 de junio en Toronto, Canadá, habrá una celebración con actuaciones de Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince, entre otros invitados.

El Mundial 2026 arrancó oficialmente ayer, 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica en la Ciudad de México. El torneo reúne a 48 selecciones nacionales y concluirá el próximo 19 de julio.

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