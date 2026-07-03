Norovirus afecta a más de 100 personas en crucero en Estados Unidos: síntomas y cómo se propaga

GENERANDO AUDIO...

Imagen ilustrativa de un norovirus. Foto: Getty Images

Un brote de norovirus afectó a más de 100 personas a bordo de un crucero y unos 23 miembros de la tripulación de un crucero de Princess Cruises, según un reporte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). A bordo del barco viajaban 3 mil 32 pasajeros y mil 144 tripulantes.

El crucero Ruby Princess zarpó el 12 de junio de San Francisco con destino a Alaska y Canadá, con regreso programado para el 2 de julio. Más de dos semanas después de iniciar el viaje, los funcionarios de los CDC recibieron información sobre un posible brote de norovirus.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicó que estos virus son muy contagiosos y son los responsables de un gran número de infecciones gastrointestinales.

Infografía de los norovirus.

¿Qué son los norovirus y que síntomas provocan?

Existen 25 familias distintas de norovirus, dichos microrganismos pueden provocar diarrea y vómitos en las personas infectadas.

Estas infecciones se dan con mayor frecuencia en entornos cerrados y abarrotados como hospitales, asilos, guarderías, escuelas y, sobre todo, cruceros. En estos barcos, los riesgos radican en el consumo de agua contaminada y el vertido de la misma con restos fecales, el manejo sin higiene de los alimentos, superficies contaminadas (en donde puede sobrevivir hasta 48 horas), así como por la convivencia cercana con personas infectadas, explicó la UNAM.

Sin embargo, los norovirus han provocado diferentes brotes que han afectado hasta las Juegos Olímpicos de Invierno.

El primer síntoma es la aparición brusca de náuseas, seguido por vómito, diarrea sin sangre, fiebre y dolor abdominal.

De acuerdo con la UNAM, el mayor problema es la deshidratación del paciente.

“En infantes mayores de un año, es más frecuente el vómito, mientras que en los bebés más pequeños o lactantes lo es la diarrea”, dijo.

La incubación de estos virus va de las 12 horas a los dos días.

Se pueden prevenir mediante el control estrictamente higiénico de los alimentos, superficies comunes y aguas contaminadas, así como evitar el contacto entre personas ya enfermas, quienes deben aislarse.

Otro crucero de la misma compañía afectado por norovirus en el pasado

Esta no es la primera vez que sucede un brote de norovirus en un crucero de la misma compañía, el pasado mes de mayo 115 personas presentaran síntomas gastrointestinales durante un viaje por el Atlántico.

De acuerdo con el reporte oficial publicado el pasado 7 de mayo, 102 pasajeros y 13 miembros de la tripulación resultaron enfermos durante el trayecto realizado del 28 de abril al 11 de mayo de 2026.