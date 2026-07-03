Brote de ébola en el Congo supera los 400 muertos, confirma la OMS

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Un niño mira ilustraciones sobre el ébola Foto: AFP

La epidemia de Ébola que azota al país africano de la República Democrática del Congo superó los 400 fallecidos y, según los reportes, continúa extendiéndose a otras regiones.

Según el último balance realizado este jueves 2 de julio por las autoridades, se localizó un caso a 600 kilómetros del foco del brote.

Brote de ébola en RD Congo supera las 400 muertes

El informe proporcionado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) registró un total de 438 fallecimientos y mil 406 casos provocados por la cepa Bundibugyo, la cual no tiene vacuna ni tratamiento homologado.

Destacando que el foco de la crisis, donde se encuentran poco más del 91% de los casos registrados, es en la provincia de Ituri, región que se encuentra en la frontera entre Uganda y Sudán del Sur.

Pero también se han registrado casos en las provincias aledañas, como lo son Kivu del Norte y Kivu del Sur, con la novedad de que, en la ciudad de Kisangani, a 600 kilómetros del foco, se encontró un caso de un fallecido por la enfermedad del ébola.

Ébola en la RD Congo se extiende Foto: AFP

Según el propio INSP, el cuerpo correspondía al de una mujer de 24 años con 6 meses de embarazo, cuyo cadáver fue trasladado clandestinamente en moto hasta dicha ciudad, según informan las autoridades.

Cabe señalar que se ha dado a conocer que los cuerpos sin vida de personas infectadas con ébola son extremadamente contagiosos, por lo que el número de casos se ha incrementado debido a los ritos fúnebres.

Cabe resaltar que es una de las enfermedades más mortales en África, cobrando la vida de 15 mil personas en el continente en los últimos 50 años, siendo la epidemia más mortífera entre 2018 y 2020, también en RD Congo, con casi 2 mil 300 muertes entre los 3 mil 500 enfermos registrados.

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