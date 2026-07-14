Alerta COFEPRIS por tequila Gran Centenario Añejo adulterado; te decimos cómo identificar una botella segura

GENERANDO AUDIO...

COFEPRIS alertó por tequila Gran Centenario adulterado. FOTO: Getty

Los consumidores deben estar atentos si compran tequila añejo, luego de que la COFEPRIS emitió una alerta sanitaria por la falsificación y adulteración de un producto específico de esta marca. La dependencia informó que el riesgo aplica únicamente para el TEQUILA reposado GRAN CENTENARIO AÑEJO, con número de lote L 061 24 y presentación de 950 mL.

La autoridad explicó que la alerta surgió tras acciones de control sanitario y una comparecencia con Casa Cuervo S.A. de C.V., titular de la marca, que identificó irregularidades en el producto. Además, precisó que las botellas adulteradas fueron comercializadas a través de plataformas de venta en línea y no cumplen con la norma sanitaria vigente.

La COFEPRIS informó que el producto falsificado incumple con la NOM-142-SSA/SCFI-2014, que establece las especificaciones sanitarias, de etiquetado y comercialización para bebidas alcohólicas.

De acuerdo con la autoridad, este producto representa un riesgo para la salud porque se desconocen las materias primas utilizadas, así como las condiciones de elaboración, envasado, almacenamiento y distribución.

#AlertaSanitaria la #Cofepris informa sobre productos que no siguen #NormasSanitarias.



Si planeas adquirir bebidas alcohólicas en línea, verifica siempre su autenticidad, especialmente en ofertas dudosas; reduce el riesgo inspeccionando la botella: la #Etiqueta debe ser de… pic.twitter.com/KQnORVns7z — COFEPRIS (@COFEPRIS) July 14, 2026

Las irregularidades detectadas en el TEQUILA reposado GRAN CENTENARIO AÑEJO, lote L 061 24 de 950 mL, son:

La etiqueta frontal carece de relieve .

. El tapón presenta desprendimiento.

¿Cómo identificar una botella segura?

La COFEPRIS recomendó revisar físicamente cualquier bebida alcohólica antes de comprarla. Entre los aspectos que deben verificarse están:

Etiqueta con buena calidad de impresión, sin faltas de ortografía o mal pegadas

o mal pegadas Marbete y QR por parte del SAT en el cuello de la botella o en la etiqueta

en el cuello de la botella o en la etiqueta Precintos y sellos sin alteraciones, roturas o con exceso de pegamento

Tapas sin movilidad al girar o con fugas del contenido

al girar o con fugas del contenido Además, la botella no deberá tener golpes

Respecto a la etiqueta del producto, debe de contar con:

Nombre del producto

País de origen

Porcentaje de alcohol (% Alc. Vol.)

Número de lote

Nombre y domicilio del fabricante, envasador o importador

Leyendas precautorias conforme a lo establecido en el artículo 218, de la Ley General de Salud, como “El abuso en el consumo de estos productos es nocivo para la salud”

¿Qué hacer si encuentras este lote?

La autoridad sanitaria pidió a la población no adquirir el TEQUILA reposado GRAN CENTENARIO AÑEJO con lote L 061 24 y presentación de 950 mL si presenta las irregularidades descritas. En caso de detectar su venta, recomendó presentar la denuncia sanitaria correspondiente.

Por su parte, los distribuidores deben contar con la documentación y facturas que acrediten la adquisición legal de los productos. La COFEPRIS señaló que continuará con acciones de vigilancia sanitaria e informará si detecta nuevas evidencias para prevenir riesgos a la salud.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.