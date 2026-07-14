Orlando, policía de León, presentó señales de suicidio: ¿cuáles son y cómo reconocerlas?

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Orlando presentó estas señales. Foto: Gettyimages

El fallecimiento de Orlando García Maciel, elemento de la Policía Municipal de León, Guanajuato de 27 años, ocurrida este 14 de julio, generó consternación entre la población y revivió la conversación sobre la importancia de reconocer las señales para evitar un suicidio y mejorar la salud mental.

Las estadísticas más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) detallan que durante 2024 se registraron 8 mil 856 suicidios en México, lo que representa una tasa de 6.8 casos por cada 100 mil habitantes.

Captura de pantalla: Facebook/Orlando Maciel

¿Cuáles son las señales de alerta del suicidio?

De acuerdo con el Instituto Nacional de la Salud (NIH) de Estados Unidos, algunas conductas y emociones pueden indicar que una persona atraviesa una crisis y requiere apoyo inmediato.

Entre las principales señales se encuentran:

Hablar sobre querer morir o expresar que quisiera dejar de vivir

Decir que siente una profunda culpa, vergüenza o que representa una carga para los demás

Sentirse vacío, sin esperanza, atrapado o sin motivos para seguir viviendo

Experimentar tristeza intensa, ansiedad, enojo o un dolor emocional difícil de soportar

Investigar métodos para morir o elaborar un plan

Alejarse de familiares y amigos, despedirse de personas cercanas

Realizar conductas de alto riesgo o impulsivas

Presentar cambios bruscos de humor

Dormir o comer mucho más o mucho menos de lo habitual

Incrementar el consumo de alcohol o drogas

Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) agregó que otras señales son el autodesprecio, la pérdida de autoestima, expresar desesperanza, regalar pertenencias valiosas, actuar de forma impulsiva o exponerse deliberadamente a situaciones peligrosas, así como el consumo de sustancias.

Los especialistas destacaron que estas señales deben tomarse con seriedad, especialmente cuando aparecen de forma repentina o se intensifican en poco tiempo.

Según la prensa local, Orlando presentó parte de estas señales, pues no sólo publicó un video de despedida a manera de carta de suicidio, sinó que se alejó de sus redes sociales, donde constantemente publicaba su vida. Además que abiertamente publicó en estos espacios su idea sobre el suicidio.

Captura de pantalla Facebook

Jóvenes como el polícia Orlando de León, entre la población con mayor riesgo

🫤😕 #Policía de #León #Guanajuato se #5uicida por #depresion lanzándose de un distribuidor vial; deja mensaje



Leon, Guanajuato – El distribuidor vial Juan Pablo II se encuentra cerrado, pues hace unos minutos una persona cayó, presuntamente se trata de un oficial de la… pic.twitter.com/RdjEUBUsUs — Contrapropuesta Mx (@ContraProMx) July 14, 2026

De acuerdo con el Inegi, los hombres entre 30 a 44 años concentra el mayor riesgo de fallecer por suicidio en México, el segundo grupo son los jóvenes de 15 a 29 años. A este último quien estudió en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 17 del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Cabe destacar que de acuerdo con el Instituto 2024 demostró un incremento respecto a años anteriores, pues en 2014 la tasa era de 5.1 y en 2019 de 5.6 por cada 100 mil habitantes, lo que mantiene al suicidio como un importante problema de salud pública.

¿Qué hacer si yo o un conocido cumple con las señales de suicidio?

Según la UNAM, para ayudar a una persona que puede estar experimentando estos sentimientos, es importante escucharla, preguntar, acompañarla, mostrar interés, apoyarla, respetarla y tomar en serio la situación.

También se debe buscar la red de servicios disponibles para su atención.

¿Cuál es el caso de Orlando, policía de León, Guanajuato que cometió suicidio?

El elemento de la Policía Municipal de León, Guanajuato, murió la mañana de este martes 14 de julio tras saltar desde la parte alta del Distribuidor Vial Juan Pablo II, ubicado en el cruce de los bulevares Aeropuerto y José María Morelos.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió poco después de las 11:00 horas, cuando el oficial, quien se encontraba en turno, se arrojó desde la estructura. Servicios de emergencia y corporaciones de seguridad acudieron al lugar; sin embargo, de acuerdo con reportes locales, el policía falleció en el sitio debido a las lesiones que sufrió.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles; se recomienda discreción:

El momento en que un elemento en activo de la policía municipal de León, Guanajuato, se arrojó desde el puente Juan Pablo II!

https://t.co/Vsyb8Y9oN6 — José Luis Morales (@JLMNoticias) July 14, 2026

Tras el incidente, la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León (SSPL) informó sobre un cierre vehicular en la parte baja del distribuidor vial. El sitio permaneció resguardado por unidades de distintas corporaciones de seguridad durante varias horas.

Antes del fallecimiento, trascendió que el elemento policial difundió un video en el que abordaba temas relacionados con la salud mental y la importancia de atender el bienestar emocional. En la grabación se le ve decir:

“Les quiero dar un consejo, por favor, siempre tomen como primordial su salud mental y no dejen que nadie se las juegue con ustedes, que sus emociones no dependan de ellos, quieranse, cuidense mucho, estén con su familia, valórense. Yo les quiero pedir algo, a las personas que me llegaron a tener cierta estima, no se pongan tristes por esto que hice. Ya llevaba yo mucho tiempo con una depresión silenciosa y me terminó consumiendo y opté por tomar las peores decisiones, pero ya estoy tranquilo, ya estoy descansando”. Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre el contenido del mensaje ni han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias que rodearon el caso.

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