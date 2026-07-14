Cofepris advierte por aumento en venta de bolsas de nicotina: adicciones, problemas cardiovasculares y más

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¡Mucho cuidado con las bolsas de nicotina, advierte Cofepris! | Foto: Getty Images

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió un aviso de riesgo el pasado 7 de julio sobre los posibles riesgos a la salud asociados al uso de las bolsas de nicotina, tal como se advirtió unas semanas antes sobre los peligros de las bebidas alcohólicas adulteradas.

Cabe destacar que las bolsas de nicotina son pequeños sobres que se colocan entre la encía y el labio. “La nicotina se absorbe a través de la mucosa bucal, y pasa rápidamente al torrente sanguíneo“, de acuerdo con la autoridad sanitaria mexicana.

¡Cofepris alerta por las bolsas de nicotina!

La Cofepris advirtió que, actualmente, existe una amplia variedad de marcas que se venden en distintas presentaciones desde 1.5 a 30 mg de nicotina por bolsa, abundando su comercio en redes sociales y plataformas en línea.

Durante los últimos años, aumentó su presencia en el mercado digital, mediante presentaciones atractivas para la población debido a sus sabores y envases llamativos, alertó la comisión mexicana.

El consumo de las bolsas de nicotina pueden conllevar implicaciones a la salud de los consumidores, incluyendo:

Adicción a la nicotina : Su consumo a edades tempranas aumenta la posibilidad de dependencia a largo plazo y del consumo futuro de otros productos que contengan nicotina y tabaco.

: Su consumo a edades tempranas aumenta la posibilidad de dependencia a largo plazo y del consumo futuro de otros productos que contengan nicotina y tabaco. Problemas al desarrollo cerebral : La exposición a la nicotina durante la niñez y adolescencia puede afectar a la atención y el aprendizaje.

: La exposición a la nicotina durante la niñez y adolescencia puede afectar a la atención y el aprendizaje. Riesgo de enfermedades periodontales : El contacto prolongado con la encía puede ocasionar irritación, aftas, abscesos periodontales, sequedad, dolor y alteraciones en la microbiota bucal.

: El contacto prolongado con la encía puede ocasionar irritación, aftas, abscesos periodontales, sequedad, dolor y alteraciones en la microbiota bucal. Problemas cardiacos : La nicotina eleva la presión arterial y la frecuencia cardíaca, aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares.

: La nicotina eleva la presión arterial y la frecuencia cardíaca, aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Problemas en poblaciones vulnerables: Niños, adolescentes, mujeres embarazadas y lactantes y pacientes con enfermedades cardiovasculares son más susceptibles a efectos nocivos para la salud.

Fuente: Cofepris

Recomendaciones para evitar daños por las bolsas de nicotina

Para evitar cualquier daño potencial a la salud por las bolsas de nicotina, la Cofepris recomendó no consumir bolsas de nicotina si pertenece a un grupo vulnerable, ya que representa riesgos a la salud.

La Comisión también anunció que mantendrá acciones de control sanitario e informará a la población en caso de identificar nuevas evidencias, con el fin de prevenir riesgos a la salud de la población.

¿Qué dice la OMS sobre la nicotina?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) coincide en que la nicotina es una sustancia muy adictiva y perjudicial, especialmente para los niños, los adolescentes y los adultos jóvenes, cuyo cerebro aún se encuentra en desarrollo.

“La exposición a durante la adolescencia puede alterar el desarrollo cerebral y afectar a la atención y el aprendizaje”. OMS

Además, concuerda con la Cofepris en el sentido de que el consumo temprano puede aumentar la probabilidad de dependencia a largo plazo y de consumo futuro de otros productos similares, además de incrementar el riesgo cardiovascular.

Además, coincide en que el consumo de las bolsas de nicotina “está creciendo con rapidez“. Además, recalca que tienen un alto poder adictivo y resultan muy atractivas para los jóvenes.

“La OMS hace hincapié en que la nicotina en sí misma es altamente adictiva y perjudicial, especialmente para los niños, adolescentes y adultos jóvenes cuyos cerebros aún se están desarrollando“, remata la OMS.

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