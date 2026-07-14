Muere por eutanasia Catalina Giraldo, la mujer que luchó por una muerte digna en Colombia

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Conoce el caso de Catalina Giraldo en Colombia | Foto: Getty Images (Ilustrativa)

Catalina Giraldo, psicóloga colombiana de 30 años, murió por eutanasia el pasado jueves 9 de julio tras sufrir casi una década de depresión, ansiedad y dolor psicológico que intentó aliviar por años con psicoterapia, casi 40 esquemas farmacológicos y procedimientos electroconvulsivos sin resultado, de acuerdo con la cadena británica BBC.

Cabe destacar que la mujer había solicitado acceder a la figura de Asistencia Médica al Suicido (AMS), pues consideraba que era una forma menos violenta y traumática de poner fin a su vida; sin embargo, al no estar regulada en Colombia, accedió a la figura de la eutanasia que sí está regulada en el país sudamericano.

¿Qué enfermedades padecía Catalina Giraldo?

La colombiana de 30 años, conocida como Catalina Giraldo, pasó casi diez años diagnosticada y tratada por los siguientes padecimientos psicológicos:

Trastorno Depresivo Mayor severo y persistente

Trastorno Límite de la Personalidad

Trastorno de ansiedad no especificado

Fuente: BBC

La psicóloga aseguró en entrevistas con la prensa colombiana que, durante casi una década, se sometió a cerca de 40 esquemas farmacológicos distintos, distintas sesiones de psicoterapia, terapia electroconvulsiva e infusiones de ketamina.

Tan solo desde 2019, Catalina Giraldo fue hospitalizada en nueve ocasiones diferentes por crisis agudas y múltiples intentos de suicidio, según complementó la propia BBC.

“Es un infierno. A mí me cansa mucho tener que estar todo el tiempo lidiando con eso (…) Para mí ya es suficiente“, dijo en un reportaje de Noticias Caracol transmitido en marzo de este año.

La batalla legal de Catalina Giraldo para recibir la eutanasia

En septiembre de 2025, Catalina Giraldo solicitó la eutanasia a una entidad promotora de salud (EPS), un término que se refiere a una empresa pública o privada que se encarga de asegurar a los usuarios y administrar los recursos, según la BBC.

Colombia es el único país de América Latina, y uno de solo 10 en el mundo, donde es legal la práctica de la eutanasia.

La EPS le negó la solicitud de eutanasia argumentando que la paciente no padecía una enfermedad grave e incurable que le causara un dolor compatible con la idea de una vida digna, además de que había tratamientos disponibles.

El abogado de Catalina Giraldo aseguró que el segundo argumento no es válido para invalidar el derecho a la eutanasia, mientras que la solicitante argumentó que sus síntomas no mejoraron pese a los múltiples tratamientos a los que se sometió.

Ante la negativa de la EPS, la psicóloga colombiana buscó el apoyo legal del abogado Lucas Correa Montoya para poner una acción de tutela para intentar una nueva estrategia, es decir, solicitar la asistencia médica al suicidio (AMS).

Aunque la eutanasia es legal en Colombia, la asistencia médica al suicidio no ha sido regulada. Hasta el momento, no existen reglas claras para que los médicos la realicen.

Cabe destacar que la colombiana recurrió también a la AMS debido a que le parecía “valioso, en términos de libertad y autonomía, causarse ella misma la muerte“, según contó el abogado Correa a BBC.

Catalina Giraldo y Lucas Correa Montoya pasaron casi 10 meses de reclamos, tutelas, fallos en contra y bloqueos institucionales para recibir el acceso a la AMS.

El abogado acusó “una tormenta perfecta de negligencia” por parte del Congreso de Colombia y el Ministerio de Salud de dicho país por no establecer las reglas para llevar a cabo el procedimiento.

Finalmente, Catalina Giraldo accedió a la eutanasia tras recibir la aprobación correspondiente, esperando una decisión sobre la AMS que nunca llegó. Finalmente, el jueves 9 de julio, murió bajo la figura legal antes mencionada.

Las últimas palabras de Catalina Giraldo

Horas antes de morir, Catalina concedió una última entrevista a Noticias Caracol, en donde dio sus últimas palabras antes de recibir la eutanasia.

“Me siento muy tranquila. Hace muchos años no sentía esta tranquilidad. Quita un peso inmenso saber que tu sufrimiento no va a prolongarse indefinidamente en el tiempo sino que más bien puedes pararlo, puedes detenerlo, puedes decir que es suficiente”. Catalina Giraldo

El propio medio colombiano confirmó que el procedimiento se realizó en una clínica de Bogotá, en donde Giraldo estuvo acompañada por su familia, después de aceptar un procedimiento distinto al que había solicitado inicialmente.

¿Cuál es la diferencia entre la eutanasia y la asistencia médica al suicidio?

La asistencia médica al suicidio es una figura jurídica que le permite al paciente acceder a un fármaco y acompañamiento médico para morir de acuerdo con sus decisiones y deseos.

Por su parte, la eutanasia contempla que un médico sea quien administra el fármaco que produce la muerte, mientras que en el suicidio médicamente asistido es el propio solicitante quien lo hace.

¿En qué países es legal la eutanasia?

Hasta el momento en que Catalina Giraldo recibió la eutanasia, solo 10 países de todo el mundo han legislado la figura de la eutanasia, según BBC:

Países Bajos Bélgica Luxemburgo Canadá Nueva Zelanda España Portugal Uruguay Ecuador Colombia

Fuente: BBC

En México, la eutanasia no es legal y varios proyectos de ley para autorizarla han sido rechazados en el Congreso, pero en Ciudad de México, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán y Yucatán se permite que pacientes en estados terminales rechacen los tratamientos paliativos, algo que algunos conocen como “eutanasia pasiva“, según BBC.

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