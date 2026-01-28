Puerto Rico declara estado de emergencia por epidemia de influenza tras aumento de contagios

GENERANDO AUDIO...

Puerto Rico declara estado de emergencia. Foto: Getty Images

El Gobierno de Puerto Rico declaró un estado de emergencia ante la epidemia de influenza que afecta a la isla, luego de que el Departamento de Salud determinara que el patrón actual de transmisión del virus cumple con los criterios para ser clasificado como una emergencia de salud pública.

La declaratoria fue oficializada este 27 de enero de 2026 mediante la Orden Ejecutiva OE-2026-005, firmada por la gobernadora Jennifer A. González Colón, y tiene como objetivo principal facilitar la respuesta gubernamental ante el incremento de casos relacionados con la influenza, así como proteger la salud y el bienestar de la población.

De acuerdo con el documento oficial emitido desde La Fortaleza, el Departamento de Salud identificó un aumento sostenido de contagios, así como de hospitalizaciones y muertes asociadas al virus, situación que representa un riesgo tanto para la salud pública como para la capacidad del sistema de salud y la prestación de servicios esenciales en la isla.

La orden ejecutiva establece que la declaración de emergencia permitirá la movilización inmediata de recursos, una mayor coordinación interagencial y la implementación expedita de medidas necesarias para atender la situación sanitaria.

En ese sentido, se delegó al secretario del Departamento de Salud la responsabilidad primaria de dirigir, coordinar y ejecutar los esfuerzos del Gobierno de Puerto Rico relacionados con la atención de la epidemia.

Como parte de las disposiciones, se activó un proceso administrativo expedito que exime temporalmente al Departamento de Salud y a otras agencias involucradas de cumplir con permisos, endosos, consultas, certificaciones o trámites administrativos que normalmente serían requeridos para llevar a cabo acciones relacionadas con la emergencia. Esta medida busca agilizar la respuesta ante la situación epidemiológica.

La orden aclara que estas exenciones aplican únicamente a acciones necesarias para atender la emergencia y que dichas labores deberán realizarse cumpliendo con los estándares mínimos de seguridad y las normas estatales y federales aplicables.

Asimismo, se instruyó a la Administración de Servicios Generales (ASG), junto con agencias gubernamentales y municipios, a activar procedimientos especiales de compras de emergencia, con el fin de adquirir materiales, equipos y servicios esenciales para responder de manera eficaz a la epidemia de influenza. Todas las adquisiciones deberán apegarse a los principios de transparencia, rendición de cuentas y a los requisitos federales correspondientes.

Autorizan fondos disponibles

En el ámbito presupuestario, la orden ejecutiva dispone que el Departamento de Salud deberá preparar un estimado de los fondos necesarios para atender la emergencia, en coordinación con el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF). Para ello, se autoriza el uso de fondos disponibles, incluida la Reserva de Emergencia, con el objetivo de sufragar los gastos relacionados con la atención de la crisis sanitaria.

De acuerdo con la orden, una vez finalizadas las acciones realizadas bajo este marco de emergencia, el Departamento de Salud deberá rendir un informe detallado sobre los gastos incurridos y las gestiones llevadas a cabo durante la vigencia del decreto.

En días recientes, diversos medios locales han documentado el repunte de casos de influenza en la isla, así como el impacto que la temporada de virus respiratorios ha tenido en hospitales y centros de atención médica, contexto que refuerza la determinación del Gobierno de activar mecanismos extraordinarios para enfrentar la situación.

La Orden Ejecutiva OE-2026-005 entró en vigor de manera inmediata y permanecerá vigente mientras subsistan las circunstancias que motivaron su emisión, hasta que el Departamento de Salud declare el fin de la epidemia o la medida sea modificada o revocada mediante una orden posterior.

