“Será Viral”: Abuso sexual, el difícil equilibrio entre víctimas y acusaciones falsas

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Las denuncias por abuso sexual deben investigarse con seriedad y con medidas que protejan a las víctimas. Sin embargo, también existe un debate sobre las consecuencias de las acusaciones deliberadamente falsas y el impacto que pueden tener sobre quienes son señalados antes de que exista una resolución judicial.

Una denuncia no comprobada no significa automáticamente que sea falsa. La diferencia está en la intención y en la investigación de cada caso.

En este capítulo de “Será Viral”, Ángeles Silva, vicepresidenta del Colectivo Equidad y Justicia, y Alex Flores Maya, periodista y comunicólogo especializado en justicia mediática y comunicación política, analizan los retos que existen entre protección a las víctimas, debido proceso y juicio social.

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