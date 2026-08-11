“Será Viral” | Predios invadidos: ¿por qué recuperar una propiedad puede convertirse en una pesadilla?

| 17:00 | Juan Rivas | Uno TV

¿Qué ocurre cuando una persona descubre que alguien más ocupa una casa, terreno o predio que legalmente le pertenece? Las invasiones y el despojo de propiedades representan un problema para quienes, aun contando con documentos que acreditan su propiedad, pueden enfrentarse a procesos largos y complicados para recuperar sus inmuebles.

En este capítulo de “Será Viral” se analiza por qué recuperar una propiedad puede convertirse en una verdadera pesadilla y qué hay detrás de estos casos, desde ocupaciones ilegales hasta posibles redes que aprovechan vacíos, irregularidades o la lentitud de los procesos judiciales.

Para analizar esta problemática participan Arlenne Cruz, abogada que ha representado a víctimas de despojo, y José Mario de la Garza Marroquín, abogado y presidente de la asociación civil Perteneces.

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