“Será Viral”: UNAM vuelve al examen presencial tras fallas digitales

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El examen de admisión a licenciatura de la UNAM quedó bajo cuestionamientos tras las fallas registradas durante su aplicación en línea y los señalamientos sobre posibles mecanismos para obtener ventajas indebidas.

La Universidad decidió regresar al examen presencial, pero quedan preguntas sobre qué ocurrió, qué tan vulnerable era el proceso digital y cómo garantizar una evaluación equitativa para todos los aspirantes.

En este capítulo de “Será Viral”, el doctor Marco Fernández, coordinador de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad, y el doctor Eduardo Andere Martínez, especialistas en políticas educativas, abordan las fallas, la seguridad del proceso y la responsabilidad de la institución y los estudiantes.

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