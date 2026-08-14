“Será Viral”: Redes sociales, el nuevo territorio del crimen organizado
Las redes sociales se han convertido en un nuevo espacio de disputa para el crimen organizado. Los grupos criminales no sólo buscan controlar territorios o traficar drogas; también utilizan plataformas digitales para difundir propaganda, mostrar poder y, presuntamente, mover u ocultar recursos de procedencia ilícita.
Alrededor de 19 influencers han sido asesinados en México entre 2024 y agosto de 2026. En este episodio de “Será Viral”, la doctora Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), y el doctor Víctor Manuel Sánchez, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, analizan cómo operan estas redes, qué papel pueden desempeñar los influencers y cuáles son los riesgos para los jóvenes que generan contenido,
“Definitivamente no están blindadas las redes. El internet no fue diseñado para niñas, niños y adolescentes, y en esa oportunidad la criminalidad organizada también ve una forma de expansión”.
Tania Ramírez, directora ejecutiva REDIM
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