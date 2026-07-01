“Será viral” | Candidaturas independientes en Michoacán: ¿más certeza o más obstáculos?

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La reforma electoral en Michoacán abrió un nuevo debate sobre el futuro de las candidaturas independientes. Mientras sus impulsores aseguran que los cambios buscan dar mayor certeza jurídica al proceso electoral, sus opositores advierten que las nuevas reglas podrían limitar la participación de ciudadanos sin partido político al imponer restricciones que antes no existían.

En este episodio de “Será Viral”, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, y el diputado de Movimiento Ciudadano, Antonio Carreño, expusieron posturas sobre los alcances de la reforma y su impacto rumbo a los próximos procesos electorales.

¿Qué cambia para las candidaturas independientes?

Grecia Quiroz explicó que, hasta la elección de 2024, los candidatos independientes podían coincidir en eventos públicos sin que ello representara una falta.

“Cualquier ciudadano puede registrarse, la fiscalización de cada candidato era independiente, pero no tenía nada de malo que pudieran acudir a otro evento.”

Sin embargo, señaló que con la reforma esas condiciones cambian. Afirmó que ahora los aspirantes independientes no podrán compartir actos públicos, utilizar colores similares, un mismo símbolo o incluso eslóganes parecidos.

De acuerdo con Quiroz, hacerlo podría interpretarse como una coordinación indebida entre candidaturas, lo que incluso podría derivar en la anulación del registro.

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