“Será viral”: la derecha gana terreno en América Latina

GENERANDO AUDIO...

El triunfo de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia marcaría un avance de la derecha en América Latina. Especialistas coincidieron, en esta emisión de “Será Viral”, en que la región estaría enfrentando una transformación.

Federico Bonasso destacó que, hasta el momento, sólo tres países se mantendrían con gobiernos de izquierda.

“Estamos hablando de una consolidación de la derecha continental donde quedarían como bastiones progresistas el Brasil de Lula sometido a escrutinio el próximo octubre, el México de la cuarta transformación y, acaso el Uruguay de Orsi”, Federico Bonasso, analista y activista

El internacionalista Abraham Navarro García aseguró que se observan algunos “patrones” que explican la “caída” de la izquierda.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.