“Será Viral”: PISA exhibe el estancamiento educativo de México

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Los resultados de la prueba PISA colocaron nuevamente bajo la lupa al sistema educativo mexicano.

Durante el análisis realizado en “Será Viral“, especialistas señalaron que el país mantiene un estancamiento educativo que no puede explicarse únicamente por la pandemia, una administración federal o una reforma específica.

En el análisis participaron Teresa Gutiérrez, directora de Monitoreo de Indicadores de Mexicanos Primero, organización dedicada al seguimiento y análisis de temas educativos, y el doctor Eduardo André Martínez, especialista en temas educativos.

“Cuando decimos que solamente el 30 % está superando el nivel básico, quiere decir que solamente ese 30 % de los alumnos evaluados fueron capaces de plantear situaciones matemáticas”. Teresa Gutiérrez, directora de Monitoreo de Indicadores de Mexicanos Primero

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