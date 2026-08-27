“Será Viral”: Rocha Moya y el futuro de Sinaloa rumbo a 2027
Sinaloa atraviesa una nueva etapa política tras la llegada de Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina, en medio de una crisis de seguridad, económica y de gobernabilidad.
En este episodio de Será Viral, se analiza si el cambio representa realmente una ruptura con el llamado “rochismo” o si se trata de una continuidad del grupo político de Rubén Rocha Moya.
La senadora del PRI por Sinaloa, Paloma Sánchez Ramos, y la diputada del PAN, Paulina Rubio Fernández, también hablan sobre la situación de Rocha Moya, las acusaciones mencionadas durante la conversación, la crisis de seguridad y las expectativas rumbo a las elecciones de 2027.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.