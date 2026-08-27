“Será Viral”: Rocha Moya y el futuro de Sinaloa rumbo a 2027

| 17:29 | Juan Rivas | Uno TV

Sinaloa atraviesa una nueva etapa política tras la llegada de Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina, en medio de una crisis de seguridad, económica y de gobernabilidad.

En este episodio de Será Viral, se analiza si el cambio representa realmente una ruptura con el llamado “rochismo” o si se trata de una continuidad del grupo político de Rubén Rocha Moya.

La senadora del PRI por Sinaloa, Paloma Sánchez Ramos, y la diputada del PAN, Paulina Rubio Fernández, también hablan sobre la situación de Rocha Moya, las acusaciones mencionadas durante la conversación, la crisis de seguridad y las expectativas rumbo a las elecciones de 2027.

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