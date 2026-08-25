“Será Viral”: ¿Qué pasa con tu Afore tras fallo de la Suprema Corte?

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¿Qué pasa con las cuentas de afore que llevan años sin movimiento?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la constitucionalidad de la reforma que permite transferir determinados recursos no reclamados al Fondo de Pensiones para el Bienestar, pero esto no significa que los trabajadores pierdan su dinero.

En este análisis, Miriam García, especialista en seguridad social, y Rolando Talamantes, especialista en pensiones, explican qué se considera un ahorro no reclamado, cuándo puede ser transferido, qué ocurre con esos recursos una vez que llegan al Fondo y, sobre todo, qué derechos conserva el trabajador.

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