“Será Viral”: ¿Cómo funciona el negocio millonario del huachicol fiscal?
El huachicol fiscal dejó de ser un simple esquema de contrabando de combustible para convertirse en una compleja red que involucra empresas, aduanas, transporte y mecanismos financieros para introducir gasolina y diésel sin pagar los impuestos correspondientes.
Pero ¿cómo nació este negocio, quiénes participan y hasta dónde llegan sus redes?
En este episodio de “Será Viral”, Gonzalo Monroy, especialista en temas de energía, y Samuel León Sáez, investigador especializado en mercados ilícitos de combustible, explican cómo evolucionó este fenómeno y cuáles son los mecanismos que permiten que opere.
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