“Será Viral”: ¿Cómo funciona el negocio millonario del huachicol fiscal?

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El huachicol fiscal dejó de ser un simple esquema de contrabando de combustible para convertirse en una compleja red que involucra empresas, aduanas, transporte y mecanismos financieros para introducir gasolina y diésel sin pagar los impuestos correspondientes.

Pero ¿cómo nació este negocio, quiénes participan y hasta dónde llegan sus redes?

En este episodio de “Será Viral”, Gonzalo Monroy, especialista en temas de energía, y Samuel León Sáez, investigador especializado en mercados ilícitos de combustible, explican cómo evolucionó este fenómeno y cuáles son los mecanismos que permiten que opere.

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