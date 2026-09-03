“Será Viral”: Ley Trasciende abre debate sobre la muerte digna en México

| 16:51 | Rosalba Espejel | Uno TV

La propuesta de la Ley Trasciende abrió en México una discusión profunda sobre uno de los temas más sensibles para la sociedad: el derecho de las personas con enfermedades terminales a decidir sobre el final de su vida.

En este análisis de “Será Viral” participan Samara Martínez, activista que vive con una enfermedad terminal, y Aurélien Guilabert, activista ciudadano, quienes exploran los alcances éticos, legales y humanos de esta iniciativa.

El debate aborda conceptos como la dignidad, la autonomía, la libertad, los derechos humanos y la protección de personas vulnerables, además de cuestionar cuál debe ser el papel del Estado, la medicina y las familias frente a enfermedades irreversibles.

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