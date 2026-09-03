“Será Viral”: Ley Trasciende abre debate sobre la muerte digna en México
La propuesta de la Ley Trasciende abrió en México una discusión profunda sobre uno de los temas más sensibles para la sociedad: el derecho de las personas con enfermedades terminales a decidir sobre el final de su vida.
En este análisis de “Será Viral” participan Samara Martínez, activista que vive con una enfermedad terminal, y Aurélien Guilabert, activista ciudadano, quienes exploran los alcances éticos, legales y humanos de esta iniciativa.
El debate aborda conceptos como la dignidad, la autonomía, la libertad, los derechos humanos y la protección de personas vulnerables, además de cuestionar cuál debe ser el papel del Estado, la medicina y las familias frente a enfermedades irreversibles.
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