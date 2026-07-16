“Será Viral”: ¿CNDH reescribe el caso Ayotzinapa? Expertos cuestionan nueva recomendación

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A casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, una nueva recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) volvió a colocar el caso en el centro del debate.

En este capitulo de “Será Viral”, Ángela Buitrago, exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como con Santiago Aguirre, exdirector del Centro PRODH, analizan si la nueva recomendación aporta elementos inéditos para el esclarecimiento del caso o si, por el contrario, representa una reinterpretación de investigaciones previamente realizadas por organismos nacionales e internacionales.

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