“Será Vial” | Caso Mayo Zambada: la exigencia de México a EE. UU. que no prosperará

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El caso de Ismael el “Mayo” Zambada volvió a generar tensión entre México y Estados Unidos, luego de que la Fiscalía General de la República solicitara información sobre su traslado y planteara su extradición. El líder del Cártel de Sinaloa se declaró culpable en territorio estadounidense y enfrenta una posible sentencia de cadena perpetua.

El tema analizado en Será Viral por Jesús Esquivel, periodista, escritor y corresponsal de Proceso en Washington, y Ernesto Eslava, periodista y productor del podcast Libre como el viento, del semanario Z. Ambos abordaron el proceso judicial, la relación bilateral y las posibles consecuencias políticas del caso.

¿Hubo una entrega pactada, un secuestro o una acción encubierta?

Jesús Esquivel aclaró que Zambada no busca evitar una prisión de máxima seguridad, sino ser enviado a una cárcel con mejores servicios médicos. “Toda sentencia de cadena perpetua se va a prisiones de máxima seguridad”, explicó. También consideró que México difícilmente recibirá nuevos datos sobre la llegada del narcotraficante a Estados Unidos: “Sin un juicio no vamos a conocer la verdad nunca”.

Por su parte, Ernesto Eslava señaló que el caso refleja un deterioro en la cooperación entre ambos países. “Hay una falta de confianza diplomática de ambos lados”, afirmó. Además, los invitados indicaron que una posible colaboración de Zambada con el Departamento de Justicia podría generar información sobre políticos, expolíticos, policías y otros personajes presuntamente relacionados con el Cártel de Sinaloa.

Al cierre del programa, Esquivel definió el choque entre ambos gobiernos con una palabra: “Ruido”. Eslava coincidió con esa descripción y destacó la necesidad de recuperar la confianza y la cooperación bilateral. El caso continuará con el proceso de sentencia contra el “Mayo” Zambada y con las solicitudes de información realizadas por las autoridades mexicanas.

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