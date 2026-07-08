“Será Viral” | FOMO: el miedo a perderse el Mundial llevó a miles a asumir riesgos

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El FOMO (Fear Of Missing Out o miedo a perderse de algo) pudo ser uno de los factores que llevó a miles de personas a acudir a los festejos del Mundial en calles y plazas de México, donde la euforia colectiva derivó ens ituaciones de riesgo.

Especialistas en psicología y protección civil explicaron que este fenómeno, impulsado por las redes sociales, puede hacer que las personas minimicen peligros con tal de no quedarse fuera de una experiencia que todos parecen estar viviendo.

En este episodio de “Será Viral”, el psicólogo Juan Antonio Barrera Méndez explicó que el FOMO es el temor a quedar excluido de una actividad social.

“Si mis amigos están en un ambiente festivo y no me invitan, siento que me dejaron fuera”, explicó.

Por su parte, Francisco Castellanos Villalobos, especialista en gestión integral de riesgos y protección civil, explicó que las autoridades deben entender que una concentración masiva no es un fenómeno estático, sino dinámico, ya que el comportamiento de la multitud puede cambiar en cuestión de segundos por una emoción o un mensaje en redes sociales.

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