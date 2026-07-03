“Será Viral”: ¿Hasta dónde puede intervenir la Suprema Corte en los congresos locales?

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La presunta intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en decisiones de congresos estatales generó un debate sobre la división de poderes en México, luego de que Uno TV revelara la forma de presión hacia los congresos locales para impulsar cambios legislativos en temas como aborto e identidad de género.

En el programa Será Viral, conducido por el periodista Juan Rivas, la abogada especialista en ciencias jurídicas, Paulina Hernández Torruco, y el presidente de la Mesa Directiva, del Congreso de Puebla, Marcos Castro, analizan los alcances constitucionales de la actuación del máximo tribunal.

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